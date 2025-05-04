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04.05.2025 в 14:20

Motorola инкрустировала наушники кристаллами Swarovski

Новая модель Moto Buds Loop сочетает стиль, технологии и роскошь

Motorola представила новые беспроводные наушники, которые способны покорить не только своим качественным звуком, но и уникальным дизайном. Модель Moto Buds Loop, украшенная кристаллами Swarovski, обещает стать must-have аксессуаром для любителей стиля и технологий.

Наушники оснащены технологией Sound by Bose и обещают не только потрясающее качество звука, но и комфорт благодаря открытому дизайну. Изготовленные из прочных водоотталкивающих материалов, они подходят для активного использования, защищая от дождя и пота.

Особое внимание стоит уделить моделям с кристаллами Swarovski — эти наушники превращаются в модный аксессуар, а не просто в технику. Цветовые решения включают элегантный Pantone French Oak и Pantone Trekking Green, которые идеально сочетаются с роскошными кристаллами.

Цена новинок варьируется от $170 до $330 в зависимости от модели. Таким образом, Moto Buds Loop — это не просто наушники, а по-настоящему стильный и функциональный аксессуар для ценителей качества и моды.

Motorola Swarovski
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