Bloomberg приостанавливает деятельность в России

Агентство Bloomberg решило приостановить свою деятельность в России и Белоруссии из-за проведения спецоперации на территории Украины, следует из заявления, опубликованного на сайте Bloomberg.

«Клиенты в этих странах не смогут получить доступ ни к одному из финансовых продуктов Bloomberg, включая терминал, лицензию на передачу данных и электронные торговые площадки», — говорится в сообщении агентства.

В соответствии с международными санкциями торговые функции для ряда российских ценных бумаг также были отключены, подчеркнули в компании.

По данным РБК, отключение российских клиентов от терминалов произойдёт 3 апреля, издание Frank Media пишет, что это случится на день раньше — 2 апреля. «РИА Новости» при перезаключении договора на предоставление доступа к терминалу в Bloomberg сообщили, что компания в настоящее время «не предлагает услуг новым или существующим клиентам в России».

Терминалы Bloomberg предоставляют доступ к системе торговли ценными бумагами и к информации о ценах на мировых биржах и внебиржевых рынках. Ранее компания отключила от своих терминалов российские банки, против которых ввели санкции США. Среди них — банк «Открытие», банк «Россия», «Совкомбанк», «Новикомбанк», ВТБ, ВЭБ.РФ, а также «Сбербанк».

5 марта Bloomberg временно прекратило работу своих журналистов в России после принятия закона об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооруженных сил России, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против РФ.