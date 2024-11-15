Fabula Branding разработало новый бренд мармелада

«Вельмі смачна», часть холдинга «Караван», — это дистрибьютор кондитерских изделий в Беларуси. В ассортименте сладостей, которые предлагает компания, ожидалось пополнение — новая торговая марка мармелада. Fabula Branding предстояло построить идентичность бренда: разработать позиционирование, нейм и дизайн-решение. Команда агентства рассказала Sostav о создании платформы коммуникации, упаковки и логотипа.

Позиционирование

Образ бренда команда решила построить, исходя из характеристик основных потребителей — детей, подростков и молодых людей. Для них это обыденная покупка: сладости берут в качестве десерта, легкого перекуса или угощения во время семейных и дружеских встреч. То есть такой мармелад предназначен именно для моментов радости и удовольствия, когда хочется «побаловать» себя или близких.

«Тянется бесконечно!» — такое позиционирование создало агентство. Идея соединяет свойства продукта и особенности ситуации потребления. Так бренд-стратеги призвали продлить моменты радости вместе с новой ТМ.

Нейм

«Bloggers — модный, яркий, диджитальный нейм, который обыгрывает драйверную для молодежи тему блогинга. Как и успешный блогер, сильный бренд находит свою аудиторию и становится инфлюэнсером», — поделилась команда проекта. Это имя продолжает развивать смыслы, заложенные в позиционирование: умение ловить, сохранять особенные моменты своей жизни и с удовольствием делиться ими со всем миром.

Дизайн упаковки и логотип

Вербальная айдентика уже сформировала mind map, от которой отталкивались дизайнеры, работавшие над оформлением упаковки. Атрибутами визуального образа мармелада Bloggers стал объемный, «сочный» шрифт логотипа и богатая, яркая палитра. А также озорные и веселые персонажи-мармеладки, формирующие эмоциональную связь с потребителями.

Наталья Круглая, дизайнер: Конкурировать на полке очень сложно — много сильных игроков. Нужно было не уступать им по яркости и заметности. Поэтому мы максимально использовали палитру Pantone и курировали печать. Получилось сочно и привлекательно!

Коммуникационная платформа и стратегия

Fabula Branding создала tone of voice и сформировала особенности общения бренда с разными группами целевой аудитории, дала рекомендации по работе с визуальным контентом, определила приоритетные и дополнительные каналы коммуникации.

Также команда агентства внедрила практический инструментарий бренда: CJM, матрица-конструктор коммуникаций, подборка релевантных инфлюенсеров и площадок. И разработала пошаговый план реализации коммуникационной стратегии.

Внедрение

Fabula Branding разработало 16 дизайн-макетов для разных видов и вкусов продукта. Вместе с клиентом и производителем мармелада ООО «Фабрика Летож», также входящим в группу компаний «Караван», агентство прошло все этапы внедрения — от препресс до курирования работы типографии.