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18+
15.11.2024 в 09:30

Fabula Branding разработало новый бренд мармелада

Как агентство внедрило 16 дизайн-макетов для разных видов и вкусов продукта

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«Вельмі смачна», часть холдинга «Караван», — это дистрибьютор кондитерских изделий в Беларуси. В ассортименте сладостей, которые предлагает компания, ожидалось пополнение — новая торговая марка мармелада. Fabula Branding предстояло построить идентичность бренда: разработать позиционирование, нейм и дизайн-решение. Команда агентства рассказала Sostav о создании платформы коммуникации, упаковки и логотипа.

Позиционирование

Образ бренда команда решила построить, исходя из характеристик основных потребителей — детей, подростков и молодых людей. Для них это обыденная покупка: сладости берут в качестве десерта, легкого перекуса или угощения во время семейных и дружеских встреч. То есть такой мармелад предназначен именно для моментов радости и удовольствия, когда хочется «побаловать» себя или близких.

«Тянется бесконечно!» — такое позиционирование создало агентство. Идея соединяет свойства продукта и особенности ситуации потребления. Так бренд-стратеги призвали продлить моменты радости вместе с новой ТМ.

Нейм

«Bloggers — модный, яркий, диджитальный нейм, который обыгрывает драйверную для молодежи тему блогинга. Как и успешный блогер, сильный бренд находит свою аудиторию и становится инфлюэнсером», — поделилась команда проекта. Это имя продолжает развивать смыслы, заложенные в позиционирование: умение ловить, сохранять особенные моменты своей жизни и с удовольствием делиться ими со всем миром.

Дизайн упаковки и логотип

Вербальная айдентика уже сформировала mind map, от которой отталкивались дизайнеры, работавшие над оформлением упаковки. Атрибутами визуального образа мармелада Bloggers стал объемный, «сочный» шрифт логотипа и богатая, яркая палитра. А также озорные и веселые персонажи-мармеладки, формирующие эмоциональную связь с потребителями.

Наталья Круглая, дизайнер:

Конкурировать на полке очень сложно — много сильных игроков. Нужно было не уступать им по яркости и заметности. Поэтому мы максимально использовали палитру Pantone и курировали печать. Получилось сочно и привлекательно!

Коммуникационная платформа и стратегия

Fabula Branding создала tone of voice и сформировала особенности общения бренда с разными группами целевой аудитории, дала рекомендации по работе с визуальным контентом, определила приоритетные и дополнительные каналы коммуникации.

Также команда агентства внедрила практический инструментарий бренда: CJM, матрица-конструктор коммуникаций, подборка релевантных инфлюенсеров и площадок. И разработала пошаговый план реализации коммуникационной стратегии.

Внедрение

Fabula Branding разработало 16 дизайн-макетов для разных видов и вкусов продукта. Вместе с клиентом и производителем мармелада ООО «Фабрика Летож», также входящим в группу компаний «Караван», агентство прошло все этапы внедрения — от препресс до курирования работы типографии.

Fabula Branding разработало новый бренд мармелада Fabula Branding разработало новый бренд мармелада Fabula Branding разработало новый бренд мармелада Fabula Branding разработало новый бренд мармелада Fabula Branding разработало новый бренд мармелада Fabula Branding разработало новый бренд мармелада Fabula Branding разработало новый бренд мармелада Fabula Branding разработало новый бренд мармелада Fabula Branding разработало новый бренд мармелада Fabula Branding разработало новый бренд мармелада Fabula Branding разработало новый бренд мармелада Fabula Branding разработало новый бренд мармелада

Октай Искендеров, соучредитель группы компаний «Караван»:

Вместе с Fabula Branding мы проделали большую работу, эффективно взаимодействуя на каждом этапе. Сейчас у нас есть сильный бренд, который заряжает всю нашу команду. Продажи уже стартовали, и мы полностью погрузились в активное продвижение продукта. Мы верим, что Bloggers станет не только национальным, но и международным брендом.

Fabula Branding
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