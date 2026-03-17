Блогер Лерчек погасила налоговую задолженность более чем в 170 млн рублей

Представитель блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Максим Курносов на заседании арбитражного суда Москвы сообщил о перечислении 176 млн руб. на налоговый счет Чекалиной. По его словам, это превышает заявленную налоговую задолженность, и на сегодняшний день долг полностью отсутствует. Об этом пишет РИА «Новости».

Судья Дина Кузнецова отметила, что на расчетный счет Чекалиной деньги внесло физическое лицо. После заседания представитель блогера отказался раскрывать его имя.

Слушания приостановлены до 31 марта для проверки Федеральной налоговой службой факта перевода средств. Заявление о банкротстве Чекалиной поступило в суд 5 февраля по инициативе ФНС России и управления ФНС по Кировской области.

По данным аналитического сервиса «БИР-Аналитик», ранее задолженность Чекалиной перед налоговой составляла около 173 млн руб., а несколько банковских счетов блогера были заблокированы. Против нее и бывшего супруга рассматривалось уголовное дело о переводе более 251 млн руб. за границу с использованием поддельных документов.

16 марта Гагаринский суд Москвы освободил Чекалину из-под домашнего ареста из-за тяжелой болезни и заменил меру на запрет определенных действий. Ей разрешено пользоваться интернетом для посещения медицинских и образовательных порталов, а также совершать звонки в экстренные службы и для общения с адвокатами. Дело о выводе средств приостановлено до ее выздоровления.