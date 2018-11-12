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Black Star украсил собственную автомойку эскизами Покраса Лампаса

12.11.2018 в 17:10

В ответ художник объявил о прекращении работы с лейблом

Лейбл Тимати Black Star открыл в Москве автомойку, для оформления которой использовались эскизы российского каллиграфа Покраса Лампаса. Однако художник отрицает свою причастность к оформлению и собирается расторгнуть любые рабочие отношения с лейблом.

«Black Star Car Wash я не делал и не считаю результат оригинальной авторской работой. В основе концепции были мои эскизы, я отказался это расписывать, так как не вижу каллиграфию в таком контексте уместной», — написал художник в Stories в своем Instagram.

Кроме того, Покрас Лампас сообщил, что собирается прекратить работу с Black Star до тех пор, «пока там будет эта роспись». По мнению каллиграфа, лейбл допустил сугубо непрофессиональное отношение. «Пишу, чтобы вы не путали мою оригинальную роспись, уважение к каллиграфии, стилистике и так далее со слабыми непрофессиональными работами на заказ», — написал Покрас Лампас. «Не ожидал такого, если честно. Даже несмотря на дружбу и знакомство с ребятами оттуда», — добавил он.

Покрас Лампас Black Star
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