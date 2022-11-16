Минюст предложил разрешить обвиняемым в экономических преступлениях заниматься бизнесом

Министерство юстиции РФ разработало законопроект, который позволит предпринимателям, находящимся под следствием по экономическим преступлениям, продолжать заниматься бизнесом. Об этом сообщает РБК, со ссылкой на пакет документов, подлинность которых подтвердил источник издания в правительстве.

Министерство направило законопроект на рассмотрение правительственной комиссии. Оно должно состояться по просьбе Генпрокуратуры на неделе с 21 по 27 ноября, утверждает другой источник РБК, близкий к комиссии.

Согласно пояснительной записке, законопроект потребует от судов при избрании меры пресечения «в обязательном порядке» рассматривать возможность такой меры, которая позволит обвиняемому продолжить ведение предпринимательской деятельности либо управление своим имуществом и организацией, за исключением изъятого и арестованного имущества.

Кроме того, документом уточняются критерии заключения под стражу. Согласно формулировкам, такую меру можно избрать в отношении предпринимателя, у которого нет постоянного или временного места жительства в России, который нарушил ранее избранную ему меру пресечения либо скрылся от органов предварительного расследования или от суда.

Если обвинение запрашивает для бизнесмена или участника органа управления коммерческой организации заключение под стражу, то оно должно будет представить факты, что инкриминируемое деяние не связано с предпринимательской деятельностью. При этом продление срока содержания под стражей для предпринимателей должен согласовывать глава следственного органа субъекта Федерации, а продление срока дознания — прокурор субъекта.

В Минюсте считают, что предложенные в законопроекте изменения позволят исключить «избыточное уголовно-правовое воздействие на бизнесменов». Устранить это давление требовал президент России Владимир Путин.

В июне на ПМЭФ российский лидер отметил, что сейчас предпринимателей часто заключают под стражу там, где для этого нет объективной необходимости. Президент потребовал пересмотреть основания для ареста предпринимателей и для продления сроков предварительного следствия.

По итогам ПМЭФ Путин предложил навсегда отказаться от большинства проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда.