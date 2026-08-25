Бизнес стал чаще жаловаться на ошибочные блокировки счетов со стороны ФНС

Российский бизнес стал чаще сталкиваться с ошибочными блокировками счетов со стороны Федеральной налоговой службы (ФНС). Число таких жалоб в последнее время увеличилось примерно на 10−15%, оценил основатель юридической компании «Де-Юре» Артем Окняев. Об этом сообщают «Известия».

По словам экспертов, одна из наиболее распространенных причин — некорректное определение ФНС обязанности предпринимателя представить отчетность. В частности, такие случаи касаются уведомлений, связанных с применением специальных налоговых режимов.

В ФНС заявили «Известиям», что количество жалоб остается небольшим. В службе подчеркнули, что уведомление о неисполнении обязанности по представлению декларации носит информационный характер и не обязывает налогоплательщика направлять пояснения.

Отдельно в ФНС отметили ситуацию с пользователями автоматизированной упрощенной системы налогообложения (автоУСН). По данным ведомства, рассылка уведомлений не носила массового характера и затронула 0,09% пользователей спецрежима, которым уже направили индивидуальные разъяснения.

В налоговой рекомендовали предпринимателям следить за соблюдением лимитов по доходам и проверять, получила ли служба отчетность. При блокировке счета юристы советуют выяснить номер и основание решения ФНС, проверить статус декларации и направить обращение через личный кабинет, приложив подтверждающие документы.

Ранее в Минфине подсчитали, что в первом квартале 2026 года налоговые поступления в консолидированный бюджет от бизнеса и граждан на специальных налоговых режимах сократились на 22,2% год к году. Абсолютные суммы ведомство не раскрыло.