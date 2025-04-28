Бизнес предложил выдавать льготные кредиты на инфраструктурные проекты

Ассоциация инфраструктурных инвесторов и кредиторов (АИИК) предложила правительству внедрить в России механизм льготных кредитов для инфраструктурных проектов. Об этом пишет РБК.

Предполагается, что Центробанк будет предоставлять банкам льготные кредиты под 4% годовых с последующим кредитованием концессионеров и частных партнеров в проектах государственно-частного партнерства (ГЧП). Займы будут предоставлять бизнесу сроком на 15 лет по ставке не больше 7% годовых.

В России существует угроза остановки инфраструктурных проектов из-за увеличения стоимости заемного финансирования на фоне сохранения Центробанком высокой ключевой ставки (составляет 21% годовых). В результате могут быть не выполнены стратегические цели по развитию инфраструктуры, в том числе те, что заложены в национальных проектах.

Программа льготных кредитов позволит решить проблему недофинансирования инфраструктуры, не приведет к ускорению инфляции и поможет уменьшить ее за счет снижения инфляционных издержек, считают в АИИК.

Ассоциация предложила кабмину, ЦБ и ВЭБ.РФ разработать критерии высоконадежных инфраструктурных инвестпроектов для оценки объектов при предоставлении льготных кредитов.

Также в числе предложений — выдача льготных кредитов банкам на финансирование инфраструктурных проектов под залог прав требований по кредитным договорам и разработка таксономии долгосрочных инвестпроектов, реализуемых по ГЧП.

Кроме того, объединение предлагает включить инфраструктурные облигации, которые были выпущены для финансирования высоконадежных инвестпроектов, в состав активов, разрешенных для покупки Социальным фондом и негосударственными пенсионными фондами.

Центробанку ассоциация предлагает включить инфраструктурные облигации в ломбардный список для проведения с ними сделок РЕПО и снизить требования к банкам в части нормативов достаточности капитала и резервирования.