Бизнес предложил усилить контроль за продажей детских товаров на маркетплейсах

Общественные организации и бизнес-ассоциации выступили за ужесточение контроля за продажей детских товаров в интернете. Общественная потребительская инициатива (ОПИ) предложила ограничить доступ к китайскому маркетплейсу Poizon в России, а Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) попросила правительство усилить проверку карточек товаров на всех онлайн-площадках. ОПИ передала просьбу уполномоченному при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, АИДТ направила обращение премьер-министру Михаилу Мишустину, пишет «Коммерсантъ».

По данным АИДТ, объем российского рынка детских товаров в 2025 году достиг 2,1 трлн рублей, при этом 60−65% продаж приходится на онлайн-канал. В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) утверждают, что детские товары входят в 10 самых популярных категорий в электронной коммерции. В январе—мае 2026 года продажи детских товаров в электронной коммерции выросли на 20,3%, до 204,8 млрд рублей.

В ОПИ считают, что через Poizon реализуются детские товары, не соответствующие требованиям российского законодательства, включая продукцию для новорожденных и детскую обувь. В организации уверены, что из-за трансграничного характера поставок покупателям будет сложно добиться компенсации в случае причинения вреда. В Poizon заявили, что готовы рассматривать претензии при наличии подтверждающих материалов.

АИДТ также указывает на проблему с проверкой товаров на российских маркетплейсах. По мнению ассоциации, продавцы могут намеренно указывать неверные классификационные коды, чтобы избежать более строгих требований к детской продукции. В связи с этим предлагается обязать платформы выявлять такие несоответствия и временно блокировать карточки товаров до устранения нарушений.

Представители онлайн-торговли, опрошенные изданием, считают, что действующих мер достаточно. В АКИТ отмечают, что детские товары уже относятся к категории с повышенным уровнем контроля. В Wildberries и Ozon заявили, что работают в рамках действующего законодательства и регулярно проверяют ассортимент.