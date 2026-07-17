Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Независимое брендинговое агентство Ohmybrand

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
17.07.2026 в 09:30

Бизнес предложил усилить контроль за продажей детских товаров на маркетплейсах

Общественники и бизнес-ассоциации призвали ограничить доступ к Poizon и усилить проверку карточек товаров на маркетплейсах

Общественные организации и бизнес-ассоциации выступили за ужесточение контроля за продажей детских товаров в интернете. Общественная потребительская инициатива (ОПИ) предложила ограничить доступ к китайскому маркетплейсу Poizon в России, а Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) попросила правительство усилить проверку карточек товаров на всех онлайн-площадках. ОПИ передала просьбу уполномоченному при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, АИДТ направила обращение премьер-министру Михаилу Мишустину, пишет «Коммерсантъ».

По данным АИДТ, объем российского рынка детских товаров в 2025 году достиг 2,1 трлн рублей, при этом 60−65% продаж приходится на онлайн-канал. В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) утверждают, что детские товары входят в 10 самых популярных категорий в электронной коммерции. В январе—мае 2026 года продажи детских товаров в электронной коммерции выросли на 20,3%, до 204,8 млрд рублей.

В ОПИ считают, что через Poizon реализуются детские товары, не соответствующие требованиям российского законодательства, включая продукцию для новорожденных и детскую обувь. В организации уверены, что из-за трансграничного характера поставок покупателям будет сложно добиться компенсации в случае причинения вреда. В Poizon заявили, что готовы рассматривать претензии при наличии подтверждающих материалов.

АИДТ также указывает на проблему с проверкой товаров на российских маркетплейсах. По мнению ассоциации, продавцы могут намеренно указывать неверные классификационные коды, чтобы избежать более строгих требований к детской продукции. В связи с этим предлагается обязать платформы выявлять такие несоответствия и временно блокировать карточки товаров до устранения нарушений.

Представители онлайн-торговли, опрошенные изданием, считают, что действующих мер достаточно. В АКИТ отмечают, что детские товары уже относятся к категории с повышенным уровнем контроля. В Wildberries и Ozon заявили, что работают в рамках действующего законодательства и регулярно проверяют ассортимент.

Детские товары бизнес
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Ретейл
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.