Бизнес предложил нормативно ограничить возвращение в Россию Booking.com и Airbnb

Властям нужно нормативно ограничить возможность для возвращения глобальных компаний, в числе которых зарубежные сервисы бронирования Booking.com и Airbnb, на российский рынок. С таким предложением выступил директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин, его слова цитирует ТАСС.

По мнению руководителя объединения, у глобальных игроков есть безграничные финансовые ресурсы, огромный сетевой эффект и десятилетия работы над продуктом. В случае возвращения в Россию они могут монополизировать рынок и получить неограниченный доступ к персональным данным, в том числе к информации о локации пользователей и их передвижениях.

Брагин отметил, что некоторые «дочки» иностранных компаний в России формально не закрыты. Они находятся в «спящем» режиме и могут быстро возобновить работу. Например, дочернее предприятие в РФ есть у Booking.com.

Эксперт считает, что вместе с Госдумой и федеральными органами власти нужно оперативно подготовить законодательные поправки в части туристических агрегаторов.

Booking.com и Airbnb ушли из России весной 2022 года. Они занимали 75−80% отечественного рынка. В мае 2023 года Ostrovok и «Яндекс Путешествия» стали самыми популярными сервисами бронирования у россиян.