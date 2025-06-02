Россияне назвали биометрию самым надежным способом цифровой идентификации

Биометрические технологии признаны россиянами наиболее надежным способом подтверждения личности при использовании цифровых устройств — их выбрали 20% респондентов. Наибольшее доверие к биометрии выражают опрошенные с высшим образованием (24%), граждане, оценивающие свое материальное положение как «хорошее» (26%), а также представители поколений цифры (29%) и младшие миллениалы (28%). Такие данные представлены в исследовании аналитического центра ВЦИОМ.

Согласно результатам опроса, 8% соотечественников считают, что современные инструменты цифровой безопасности превосходят по надежности традиционные методы, включая передачу паспортных данных. Кроме того, 53% респондентов поддерживают использование биометрической идентификации при оформлении кредитов онлайн в целях борьбы с мошенничеством.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 14 мая 2025 года. В исследовании приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод сбора данных — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке. Результаты взвешены по социально-демографическим параметрам, предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.