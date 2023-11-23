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23.11.2023 в 08:00

«Билайн» приобрел долю в Callibri

Сделка дополнит инструментарий оператора в части аналитики и медийной рекламы

«ВымпелКом» (бренд «Билайн») приобрел 51%-ную долю в маркетинговом сервисе Callibri. Callibri сохранит бренд, автономность и будет управляться текущим менеджментом, команды останутся самостоятельными бизнес-юнитами. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе компании.

Callibri специализируется на создании облачных сервисов, которые позволяют маркетологам и предпринимателям отследить и повысить эффективность рекламы. Сервис дополнит инструментарий «Билайн adtech» в части аналитики, медийной рекламы и платформы «Билайн.ПРОдвижение».

Принадлежащий Callibri облачный сервис для микробизнеса «Гудок» позволит оператору пополнить текущий портфель маркетинговых технологий новыми продуктами и решениями, а также помочь в разработке инновационных сервисов и услуг.

Евгений Коробов, директор по новому бизнесу билайна, управляющий бизнес-директор билайн adtech:

Покупка доли в компании Callibri — это очередной шаг в сторону реализации нашей стратегии, направленной на создание глубоких партнерств с игроками рынка, которые являются лидерами в комплементарных нашим бизнес-приоритетам сферам. Выбор Callibri обусловлен высокой эффективностью компании в своей отрасли, а также вовлеченной и сплоченной командой, которая хорошо знает потребности клиента и готова вместе с нами развивать мартех-продукты. В команде «Билайн adtech» Иван Шкиря, кроме Callibri, также будет курировать клиентский опыт и продвижение маркетинговых сервисов.

Иван Шкиря, основатель Callibri:

Миссия Callibri — сделать эффективный маркетинг доступным для клиентов. Это сложная задача, для которой нам нужен сильный партнер. Отличный продукт, партнерская сеть и экспертиза в микро-, малом и среднем бизнесе — с нашей стороны. Технологии и экспертиза в крупном бизнесе — со стороны «Билайна». Плюс схожие ценности и заряженные команды. По нашему мнению, идеальное партнерство. С «Билайном» мы сможем предлагать коллтрекинг в любом уголке России, создавать продукты круче и быстрее, а для меня отдельная амбиция — лидировать развитие всего martech-рынка.

Ранее «Билайн» разрешил размещать посты в социальных сетях через платформу «Билайн.Продвижение». Публикация возможна в Telegram, во «ВКонтакте» и в «Одноклассниках».

Билайн Callibri
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