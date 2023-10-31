«Билайн Adtech» запустил размещение рекламы в социальных сетях

«Билайн Adtech» — подразделение по рекламным технологиям «Билайн Бизнеса» — обеспечил для бизнеса возможность размещения постов и репостов в социальных сетях через платформу «Билайн.Продвижение». Публикация постов возможна в Telegram, во «ВКонтакте» и в «Одноклассниках». В сервис интегрирована регистрация в ОРД. Минимальный бюджет кампании — от 10 тыс. руб. с НДС. Для тарификации услуг применяется модель оплаты за показы. Подробнее о запуске рекламы Sostav рассказали представители компании.

Реклама возможна в нескольких форматах:

в Telegram в виде поста в тематических каналах;

во «ВКонтакте» и в «Одноклассниках» в виде поста в ленте в тематических группах;

во «ВКонтакте» и «Одноклассниках» в виде репоста из открытых групп.

Примеры размещения:

Виктория Ткачук, руководитель по развитию мобильной рекламы «Билайн Adtech»: Тематика групп и каналов объединяет пользователей со схожими увлечениями. По интересам аудитории бизнес может найти целевых для себя клиентов и прокоммуницировать с ними, выбрав подходящее для этого сообщение. Таким образом, реклама с большей степенью вероятности становится релевантной и полезной для пользователей. Реклама в соцсетях легко дополняется другими инструментами «Билайн.Продвижение», например таргетированными СМС или размещением в цифровой наружной рекламе, что делает рекламную кампанию эффективной даже при небольшом бюджете.

Типовой кейс.

Клиент: центр онлайн-образования.

Задача: привлечь аудиторию из ИТ-групп и каналов на вебинар «Как пройти собеседование на позицию продакт-менеджера».

Решение: размещение поста в каналах ИТ- и образовательной тематик в Telegram-каналах и группах во «ВКонтакте».

Результаты:

более 200 регистраций на вебинар, что выше изначальных целевых показателей;

на 2,2% рост трафика на сайт по сравнению с периодом до проведения кампании;

бюджет: 20 тыс. руб. с НДС.

Виктория Ткачук, руководитель по развитию мобильной рекламы «Билайн Adtech»: Популярность соцсетей даёт доступ к большой аудитории и, соответственно, к широкому охвату целевых пользователей. Важно, что пост видят не только абоненты «Билайна», но и пользователи других операторов связи, являющиеся посетителями и подписчиками данной группы или канала. Доступный стартовый бюджет обеспечивает для бизнеса низкий порог входа в рекламный канал.

Для запуска рекламной кампании необходимо пройти регистрацию в сервисе, завести заявку на платформе «Билайн.Продвижение». Старт кампании происходит в течение нескольких дней после проверки креативов и оплаты. По итогам проведения рекламной кампании предоставляется отчёт с показателями по количеству показов поста, переходов, CTR — отношению переходов к показам — и коэффициенту вовлечённости.

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