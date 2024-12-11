Как «билайн бизнес» меняет подход к B2B-рекламе

Реклама в B2B-сегменте традиционно ассоциируется со сдержанностью и строгостью, особенно в телеком-сфере. Однако «билайн бизнес» вместо привычного подхода выбрал иной путь, запустив кампанию в сотрудничестве с блогером Артуром Диланяном. Об этом Sostav рассказала команда проекта.

В рамках этой кампании был создан видеоролик о сервисе идентификации вызовов «Этикетка».

Сергей Субботин, маркетинг-директор «билайн бизнес»: В маркетинге креатив блогера чаще ассоциируется с B2C-сегментом, но «билайн бизнес» ломает эти стереотипы. Нам удалось привлечь внимание аудитории необычной подачей, легко объясняя ключевые преимущества сервиса «Этикетка».

На момент публикации материала видео набрало около миллиона просмотров.

Сервис «Этикетка»: защита клиентов и новые стандарты доверия

Сервис «Этикетка» от «билайн бизнес» был запущен в октябре 2023 года. Благодаря услуге, компании могут передавать вместе с голосовым вызовом и номером вызывающего абонента дополнительную информацию, которая после предварительной модерации отображается на экране телефона вызываемого абонента. При этом абонентам не нужно устанавливать дополнительные приложения.

Руслан Ахлебининский, директор по корпоративным решениям и сервисам «билайн бизнес»: «Этикетка» позволяет подписывать входящие звонки, чтобы клиенты видели, кто звонит: название компании, имя сотрудника или просто бренд. Это помогает клиентам быть уверенными в безопасности общения.

Смелый маркетинговый ход компании стал не просто экспериментом, а убедительным примером того, как B2B —коммуникация может быть интересной и привлекательной. Яркий и интересный подход «билайн бизнес» демонстрирует: креатив в B2B работает, когда помогает сделать сложные продукты понятными и доступными.

Команда проекта

Маркетинг B2B: Любовь Осенкова, Марина Зайцева, Оля Макаренкова

Команда развития продукта «Этикетка»: Кирилл Коновнин, Полина Проворова

Блогер: Артур Диланян

Отдел спецпроектов: Елизавета Морозова, Полина Москаленко