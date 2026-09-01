Пятый фестиваль видеоконтента Big Picture Festival by Grape объявляет прием работ

27 июля начался прием работ на пятый индустриальный фестиваль видеоконтента, объединяющий продакшены, агентства, бренды и независимых авторов — Big Picture Festival by Grape. В новом сезоне фестиваль расширяет направление, связанное с искусственным интеллектом, обновляет условия участия молодых специалистов, а 11 сентября представит отдельную секцию в программе фестиваля креативных индустрий G8.

Прием работ продлится до 21 сентября 2026 года. Победители будут объявлены в начале ноября.

Результаты Big Picture Festival учитываются в Национальном рейтинге рекламных агентств Sostav в категории «Крафт». В фестивальном сезоне 2026 Big Picture получил вес 7 — самый высокий среди фестивалей, представленных в этой категории.

Big Picture Festival by Grape также входит в сегмент Young Национального рейтинга креативности агентств АКАР с весом 5. Присутствие фестиваля в рейтинге поддерживает одну из его главных задач — открывать новые имена и создавать профессиональный трамплин для молодых авторов.

Владимир Гарев, управляющий партнер Big Picture: За последний год произошли довольно сильные изменения в индустрии видеопроизводства. Связано это в первую очередь с развитием ИИ. Но также существует множество других причин трансформации. Нам будет очень интересно зафиксировать их в моменте, понять, что происходит и куда движется рынок продакшенов. Именно для ответов на эти вопросы и существует наш фестиваль.

Конкурсная программа Big Picture Festival 2026 разделена на три основных блока: Best in Class, Best Craft и Best Long Format.

Best in Class отмечает мастерство работы с конкретными отраслями, продуктами и услугами. В блок входят номинации: «Спорт», Fashion & Beauty, «Еда и напитки», «Авто», «Финансы и страхование», «Девелоперы и строительство», «Образование», «Фарма, здоровье и велнес», «Непродовольственные товары», «Услуги», «Ритейл и e-commerce», «Букмекеры», «Дарк-маркет», «Телекоммуникации и интернет». Председатель жюри — Роман Фрайнер, креативный директор Instinct & More Group.

Best Craft посвящен качеству исполнения и вкладу отдельных специалистов в создание видеоработ. Участники смогут представить проекты в номинациях: «Рекламный ролик», «Low Budget ролик», «Социальное видео для коммерческого бренда», «Социальное видео для НКО», «Анимационный ролик», Full CG, CG / Visual Effects, Full AI Film, Full AI Commercial, AI-Enhanced Craft, «Режиссура», «Художественная постановка», «Операторская работа», «Режиссура монтажа», «Кастинг», «Художник по костюмам», «Музыка / звуковое оформление», «Оригинальная песня» и «Арт-дирекшн». Председатель жюри — Илья Джинчарадзе, управляющий партнер Hype.

Best Long Format объединяет продолжительные и повествовательные видеоформаты. В него вошли номинации: «Рекламный ролик — Long», «Музыкальное видео», Experimental Video, «Документальный фильм», «Корпоративный фильм / Бренд работодателя и people-коммуникации», «Брендированный контент» и Full AI Commercial — Long. Председатель жюри — Артем Царегородцев, сооснователь и креативный директор Zebra Hero.

Номинации всех трех блоков также доступны участникам категории Young Talent, с опытом работы до двух лет.

Одно из ключевых изменений сезона 2026 — развитие направления, посвященное искусственному интеллекту.

Full AI Film остается бесплатной номинацией. Принимаются некоммерческие фильмы и спеки, полностью созданные с помощью AI и выпущенные без официального участия бренда.

Full AI Commercial предназначена для коммерческих рекламных проектов, полностью созданных с применением искусственного интеллекта.

AI-Enhanced Craft отмечает работы, в которых AI не заменяет весь производственный процесс, а усиливает отдельные составляющие крафта.

Для продолжительных коммерческих проектов в блоке Best Long Format появилась отдельная номинация Full AI Commercial — Long.

Также Big Picture Festival by Grape расширил номинацию «Корпоративный фильм»: теперь в нее можно подавать проекты, связанные с брендом работодателя и people-коммуникациями.

В новом сезоне обновлены условия участия в категории Young Talent.

В большинстве номинаций подать работу могут студенты и специалисты с опытом работы в индустрии до двух лет. Для AI-номинаций действует отдельный критерий: принять участие могут авторы в возрасте до 25 лет независимо от продолжительности их профессионального опыта.

Эти изменения позволяют учитывать специфику новой технологической среды, в которой молодые авторы могут создавать сильные самостоятельные проекты, уже имея значительный опыт работы с AI-инструментами.

Виталий Быков, руководитель REDKEDS и создатель фестиваля G8: Вот уже десять лет G8 собирает на одной площадке представителей разных креативных индустрий: агентства, бренды, продакшены, независимых авторов и экспертов. В этом году на фестивале будет более 100 спикеров, 10 категорий на Креативной премии, выставка современного искусства и тысячи гостей. Для нас важно, чтобы эти люди не просто слушали выступления, а находили друг друга для новых проектов, партнерств и индустриальных коллабораций. Поэтому 11 сентября к нашему креофудкорту присоединится Big Picture. Мы подумали, что будет круто соединить видеопродакшен с рекламой, дизайном, искусственным интеллектом, архитектурой, музыкой и другими направлениями. Вдруг из этого мэтча получится что-то масштабное для индустрии.

В этом году Big Picture концентрирует образовательную программу в рамках одного большого дня.

11 сентября паблик-токи Big Picture пройдут в коллаборации с фестивалем креативных индустрий G8. Партнерство объединит аудитории двух фестивалей и позволит рассмотреть видеопроизводство в более широком контексте рекламы, дизайна, технологий и других направлений креативной экономики. Паблик-токи будут организованы при поддержке индустриальных партнеров Big Picture Festival — продакшенов Бюро «Рабочее название», Ballpark, MATE, LAB и TAKESHOT.

Ключевые даты Big Picture Festival 2026:

27 июля — старт конкурса и приема работ;

11 сентября — паблик-токи Big Picture в коллаборации с G8;

21 сентября — окончание приема работ;

начало ноября — объявление победителей и награждение.

О фестивале

Big Picture Festival by Grape — индустриальный фестиваль видеоконтента, который проводится с 2020 года. Он объединяет продакшены, агентства, бренды и независимых специалистов, чтобы профессионально оценивать видеоработы, обсуждать изменения в индустрии и поддерживать новое поколение авторов.

В 2025 году образовательные мероприятия Big Picture посетили более 500 человек, а финальное мероприятие фестиваля собрало более 400 гостей.

Подать работу и получить дополнительную информацию можно на сайте.

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