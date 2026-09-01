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01.09.2026 в 12:30

Пятый фестиваль видеоконтента Big Picture Festival by Grape объявляет прием работ

Прием заявок продлится до 21 сентября

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БУДУЩЕЕ РЕКЛАМЫ ООО | bigpicturefestival.ru
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27 июля начался прием работ на пятый индустриальный фестиваль видеоконтента, объединяющий продакшены, агентства, бренды и независимых авторов — Big Picture Festival by Grape. В новом сезоне фестиваль расширяет направление, связанное с искусственным интеллектом, обновляет условия участия молодых специалистов, а 11 сентября представит отдельную секцию в программе фестиваля креативных индустрий G8.

Прием работ продлится до 21 сентября 2026 года. Победители будут объявлены в начале ноября.

Результаты Big Picture Festival учитываются в Национальном рейтинге рекламных агентств Sostav в категории «Крафт». В фестивальном сезоне 2026 Big Picture получил вес 7 — самый высокий среди фестивалей, представленных в этой категории.

Big Picture Festival by Grape также входит в сегмент Young Национального рейтинга креативности агентств АКАР с весом 5. Присутствие фестиваля в рейтинге поддерживает одну из его главных задач — открывать новые имена и создавать профессиональный трамплин для молодых авторов.

Владимир Гарев, управляющий партнер Big Picture:

За последний год произошли довольно сильные изменения в индустрии видеопроизводства. Связано это в первую очередь с развитием ИИ. Но также существует множество других причин трансформации. Нам будет очень интересно зафиксировать их в моменте, понять, что происходит и куда движется рынок продакшенов. Именно для ответов на эти вопросы и существует наш фестиваль.

Конкурсная программа Big Picture Festival 2026 разделена на три основных блока: Best in Class, Best Craft и Best Long Format.

Пятый фестиваль видеоконтента Big Picture Festival by Grape объявляет прием работ Пятый фестиваль видеоконтента Big Picture Festival by Grape объявляет прием работ Пятый фестиваль видеоконтента Big Picture Festival by Grape объявляет прием работ

Best in Class отмечает мастерство работы с конкретными отраслями, продуктами и услугами. В блок входят номинации: «Спорт», Fashion & Beauty, «Еда и напитки», «Авто», «Финансы и страхование», «Девелоперы и строительство», «Образование», «Фарма, здоровье и велнес», «Непродовольственные товары», «Услуги», «Ритейл и e-commerce», «Букмекеры», «Дарк-маркет», «Телекоммуникации и интернет». Председатель жюри — Роман Фрайнер, креативный директор Instinct & More Group.

Best Craft посвящен качеству исполнения и вкладу отдельных специалистов в создание видеоработ. Участники смогут представить проекты в номинациях: «Рекламный ролик», «Low Budget ролик», «Социальное видео для коммерческого бренда», «Социальное видео для НКО», «Анимационный ролик», Full CG, CG / Visual Effects, Full AI Film, Full AI Commercial, AI-Enhanced Craft, «Режиссура», «Художественная постановка», «Операторская работа», «Режиссура монтажа», «Кастинг», «Художник по костюмам», «Музыка / звуковое оформление», «Оригинальная песня» и «Арт-дирекшн». Председатель жюри — Илья Джинчарадзе, управляющий партнер Hype.

Best Long Format объединяет продолжительные и повествовательные видеоформаты. В него вошли номинации: «Рекламный ролик — Long», «Музыкальное видео», Experimental Video, «Документальный фильм», «Корпоративный фильм / Бренд работодателя и people-коммуникации», «Брендированный контент» и Full AI Commercial — Long. Председатель жюри — Артем Царегородцев, сооснователь и креативный директор Zebra Hero.

Номинации всех трех блоков также доступны участникам категории Young Talent, с опытом работы до двух лет.

Одно из ключевых изменений сезона 2026 — развитие направления, посвященное искусственному интеллекту.

Full AI Film остается бесплатной номинацией. Принимаются некоммерческие фильмы и спеки, полностью созданные с помощью AI и выпущенные без официального участия бренда.

Full AI Commercial предназначена для коммерческих рекламных проектов, полностью созданных с применением искусственного интеллекта.

AI-Enhanced Craft отмечает работы, в которых AI не заменяет весь производственный процесс, а усиливает отдельные составляющие крафта.

Для продолжительных коммерческих проектов в блоке Best Long Format появилась отдельная номинация Full AI Commercial — Long.

Также Big Picture Festival by Grape расширил номинацию «Корпоративный фильм»: теперь в нее можно подавать проекты, связанные с брендом работодателя и people-коммуникациями.

В новом сезоне обновлены условия участия в категории Young Talent.

В большинстве номинаций подать работу могут студенты и специалисты с опытом работы в индустрии до двух лет. Для AI-номинаций действует отдельный критерий: принять участие могут авторы в возрасте до 25 лет независимо от продолжительности их профессионального опыта.

Эти изменения позволяют учитывать специфику новой технологической среды, в которой молодые авторы могут создавать сильные самостоятельные проекты, уже имея значительный опыт работы с AI-инструментами.

Виталий Быков, руководитель REDKEDS и создатель фестиваля G8:

Вот уже десять лет G8 собирает на одной площадке представителей разных креативных индустрий: агентства, бренды, продакшены, независимых авторов и экспертов. В этом году на фестивале будет более 100 спикеров, 10 категорий на Креативной премии, выставка современного искусства и тысячи гостей. Для нас важно, чтобы эти люди не просто слушали выступления, а находили друг друга для новых проектов, партнерств и индустриальных коллабораций. Поэтому 11 сентября к нашему креофудкорту присоединится Big Picture. Мы подумали, что будет круто соединить видеопродакшен с рекламой, дизайном, искусственным интеллектом, архитектурой, музыкой и другими направлениями. Вдруг из этого мэтча получится что-то масштабное для индустрии.

В этом году Big Picture концентрирует образовательную программу в рамках одного большого дня.

11 сентября паблик-токи Big Picture пройдут в коллаборации с фестивалем креативных индустрий G8. Партнерство объединит аудитории двух фестивалей и позволит рассмотреть видеопроизводство в более широком контексте рекламы, дизайна, технологий и других направлений креативной экономики. Паблик-токи будут организованы при поддержке индустриальных партнеров Big Picture Festival — продакшенов Бюро «Рабочее название», Ballpark, MATE, LAB и TAKESHOT.

Ключевые даты Big Picture Festival 2026:

  • 27 июля — старт конкурса и приема работ;
  • 11 сентября — паблик-токи Big Picture в коллаборации с G8;
  • 21 сентября — окончание приема работ;
  • начало ноября — объявление победителей и награждение.

О фестивале

Big Picture Festival by Grape — индустриальный фестиваль видеоконтента, который проводится с 2020 года. Он объединяет продакшены, агентства, бренды и независимых специалистов, чтобы профессионально оценивать видеоработы, обсуждать изменения в индустрии и поддерживать новое поколение авторов.

В 2025 году образовательные мероприятия Big Picture посетили более 500 человек, а финальное мероприятие фестиваля собрало более 400 гостей.

Подать работу и получить дополнительную информацию можно на сайте.
Официальный Telegram-канал.

GRAPE Big Picture Festival Big Picture Festival by Grape
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