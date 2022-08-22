BBC отозвала лицензию на контент в России

Британская корпорация BBC отозвала лицензию на свой контент для России. Этим компания объяснила пропажу некоторых сериалов из библиотеки онлайн-кинотеатров. В частности, на «Кинопоиске» больше недоступны «Улица потрошителя», «Мисс Марпл», «Война и мир», «Гордость и предубеждение». Однако «Доктора Кто», «Пустую корону», «Тюдоров», «Мерлина», «Убивая Еву» и другие шоу студии всё ещё можно посмотреть на платформе, пишет РБК.

На сайте «Кинопоиска» сказано, что пропажа контента из подписки связана с истечением подписных прав у компании. «Мы стремимся продлевать их, но, к сожалению, не можем гарантировать возвращение конкретного фильма или сериала в подписку и давать точные сроки, когда это произойдёт», — говорится в сообщении.

В сервисе также указали, что подписная библиотека всегда меняется: контент добавляется и выпадает. Продление прав на зарубежные фильмы и сериалы сейчас требует больше времени, часть произведений удаляется, однако на площадке выходят новинки, передаёт издание.



В 2019 году «Яндекс» и телекомпания BBC Studios (дочерняя компания BBC) заключили долгосрочный контракт, в соответствии с которым с 2020 года в библиотеке «КиноПоиск HD» появилось более 100 часов нового художественного контента, произведенного BBC Studios. В пакет сделки вошли сериалы, фильмы и более 150 детских шоу и мультфильмов.

В марте BBC Studios объявила, что прекратит лицензирование всего контента для российских клиентов в связи с российской спецоперацией на Украине.

В августе российские онлайн-кинотеатры стали терять зарубежный контент: из их библиотек пропадают старые фильмы и сериалы, хотя владельцы сервисов заявляли, что санкции коснутся только новинок. В библиотеке «Кинопоиска» стали недоступны сериал «Друзья», фильмы «1+1», «Интерстеллар», «Властелин колец», «Маска» — в компании заявили, что продление договоров с партнёрами «занимает больше времени», передаёт «Коммерсантъ».

В других сервисах прямо отметили, что отдельные контракты с зарубежными студиями могут не продлеваться, отмечает издание. Отток кинопроизводителей начался из-за спецоперации России на Украине. Весной Walt Disney, Warner Bros., Sony Pictures, Universal Pictures и другие студии остановили продажу лицензий на новый контент российским прокатчикам, однако онлайн-кинотеатры заявляли, что старые библиотеки не попали под действие санкций и останутся доступными.