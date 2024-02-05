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05.02.2024 в 12:42

Безос хочет продать до 50 миллионов акций Amazon

План продажи акций компания приняла ещё в ноябре прошлого года

Основатель крупнейшего в мире интернет-ритейлера Amazon Джефф Безос в течение 2025 года продаст до 50 млн акций компании. Стоимость ценных бумаг составляет $8,6 млрд при текущей цене акции в $171,8. Об этом пишет Reuters.

Amazon приняла план продажи акций в ноябре прошлого года. Процесс завершат к 31 января 2025 года.

В начале февраля этого года Amazon сообщил об увеличении операционной прибыли почти в пять раз в четвёртом квартале 2023 года, до $13,2 млрд. Чистая прибыль компании выросла до $10,6 млрд, или $1 в расчёте на акцию.

Летом прошлого года Безос купил за $115 акцию Amazon. Впервые за 20 лет бизнесмен увеличил долю в компании. Сейчас он владеет 9,7% акций корпорации и контролирует ещё 2,9% акций, которые принадлежат его бывшей жене.

Amazon Джефф Безос Акции
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