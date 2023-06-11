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18+
11.06.2023 в 10:32

Джефф Безос купил одну акцию Amazon

Покупка стала первым за 20 лет увеличением доли в созданной им компании

Миллиардер Джефф Безос купил за 115 долларов акцию созданной им корпорации Amazon. Впервые за 20 лет бизнесмен увеличил долю в компании, сейчас он владеет 9,7% акций компании и контролирует еще 2,9% акций, которые принадлежат его бывшей жене, пишет Bloomberg.

В течение последних 20 лет Джефф Безос только продавал акции основанной им компании, выручив на сделках порядка 30 млрд долларов. Эти деньги он тратил на запуск своих стартапов, в том числе на космические проекты Blue Origin, а также на благотворительность.

Новая сделка привела в замешательство экспертов, они пытаются понять, с какой целью миллиардер приобрел одну акцию Amazon. К слову, из-за роста котировок Безос заработал на этой покупке 11 долларов.

Добавим, по версии Bloomberg Джефф Безос занял третью строчку списка богатейших людей в мире. Его состояние оценивается в 114 млрд долларов. Лидером рейтинга стал основатель Tesla и SpaceX Илон Маск ($192 млрд), вторую строчку занял владелец LVMH Бернар Арно ($187 млрд).

Amazon Джефф Безос
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