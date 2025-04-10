Без HR-бренда в России в 2025 году будет сложно

Современный рынок труда сталкивается с множеством вызовов, включая дефицит квалифицированных кадров и высокую текучесть. Компании вынуждены искать новые подходы для привлечения и удержания талантов. Важнейшим элементом этой стратегии становится HR-бренд, подтверждает Елена Путренкова, директор по персоналу маркетингового агентства Demis Group . Как же его выстроить, и что это дает бизнесу, — Елена рассказала Sostav.

Тренд 1. Человекоцентричность — фокус на ценностях

Работа ради зарплаты уходит в прошлое. Современные сотрудники выбирают компании, которые предоставляют возможности для роста и реализации своих идей и при этом не нарушают work-life баланс. Согласно отчету LinkedIn Workplace Learning Report 2024, 65% сотрудников готовы уйти из компании, если не видят возможностей для развития.

Человек — ключевой ресурс бизнеса. Получается, что забота о своих сотрудниках и акцент на их ожиданиях и потребностях:

снижает текучесть кадров и издержки на поиск новых сотрудников;

увеличивает продуктивность за счет развитых образовательных программ;

привлекает креативное и адаптивное поколение зумеров, которые ценят гибкость, прозрачные коммуникации и открытость.

Работать или заниматься любимым делом? Сегодня выбирают второй вариант. И задача HR создать все условия для сотрудников. Складывается игра на опережение, когда компания удерживает сотрудников, повышает их квалификацию, а лояльность и честные отзывы привлекают кадры. Каждый сотрудник становится амбассадором HR-бренда.

Тренд 2. Открытые коммуникации и поддержка сотрудников

Мировая тенденция показывает, что вертикальная иерархия уходит в прошлое. Диалог и горизонтальные коммуникации становятся основой продуктивной работы.

Позвольте сотрудникам без лишней бюрократии находить ответы на свои вопросы, получать поддержку и ценные знания коллег и руководителей. Это формирует атмосферу доверия и снижает уровень стресса. И самое главное — повышает прибыль бизнеса.

Регулярные встречи, где сотрудники могут задать любые вопросы руководителям, обсудить стратегические планы и получить разъяснения по важным вопросам, корпоративные соцсети, внутренние порталы и чаты — эти инструменты ускоряют рабочие процессы и делают поиск решений проще и эффективнее.

Тренд 3. Создание комьюнити

Многие компании работают в гибридном формате или на полной удаленке. Но это не мешает формировать активную и дружную команду. Более того, корпоративные сообщества становятся одним из главных инструментов для вовлечения сотрудников, создания теплой атмосферы и повышения мотивации.

Одни компании делают ставку на регулярные онлайн-зарядки, другие собирают коллег в мем-чаты, а третьи устраивают пятничные планерки, которые больше похожи на вечеринки. В Demis Group таким инструментом стали клубы по интересам — онлайн-сообщества, объединяющие сотрудников по увлечениям.

Такой подход не только помогает сотрудникам познакомиться друг с другом и почувствовать себя частью команды, но и положительно влияет на бизнес-результаты. Практика доказывает, что вовлеченные сотрудники реже ищут новую работу и больше вовлечены в работу. Когда люди чувствуют себя комфортно в коллективе, они охотнее взаимодействуют друг с другом, быстрее решают задачи и лучше адаптируются к изменениям.

Кроме клубов по интересам, российские компании внедряют и другие форматы укрепления комьюнити:

Геймификация — командные челленджи, корпоративные игры и квизы, которые помогают сплотить коллектив.

Виртуальные коворкинги — сотрудники подключаются к онлайн-конференции и работают вместе, создавая атмосферу офиса. Это особенно полезно для тех, кому не хватает живого общения.

Добровольческие инициативы — совместные благотворительные проекты и акции, которые дают сотрудникам возможность почувствовать свою значимость и вклад в общество.

Обмен знаниями — внутренние митапы, мастер-классы, корпоративные подкасты, где коллеги могут делиться своим опытом и прокачивать профессиональные навыки.

Сильное сообщество внутри компании помогает сокращать дистанцию между сотрудниками, снижать уровень стресса и делать работу более осмысленной и интересной.

Тренд 4. Нефинансовая мотивация

В 2025 году это стратегический тренд в управлении персоналом. Компании понимают, что зарплата — важный фактор, но не единственный. Чтобы удерживать и вдохновлять сотрудников, необходимо создавать среду, где ценят личный вклад, поддерживают развитие и заботятся о благополучии людей.

Какие инструменты нематериальной мотивации применяют ведущие работодатели сегодня?

Карьерное и профессиональное развитие

Программы наставничества.

Внутренние обучающие курсы, позволяющие вертикальный рост или полную смену специальности.

Компенсация затрат на внешнее обучение.

Гибкость и автономность

Возможность работать в гибридном формате или удаленно, что особенно ценят представители поколения Z.

Индивидуальные графики, адаптированные под личные потребности сотрудников.

Роль самоуправления — предоставление людям больше свободы в принятии решений.

Признание и благодарность

Программы поощрения, в том числе номинации и корпоративные награды за достижения.

Простая, но мощная практика — публичное признание вклада сотрудников в общий успех команды.

Развитие soft skills и личного бренда

Внутренние и внешние выступления, участие в конференциях от имени компании.

Развитие личных брендов сотрудников посредством публикаций в СМИ и на блоговых площадках.

Корпоративные тренинги по развитию лидерства, эмоционального интеллекта и навыков переговоров.

Забота о благополучии

Корпоративные программы ментального здоровья: консультации психологов, антистресс-активности.

Спортивные и wellness-инициативы: абонементы в зал, участие в марафонах, йога-сессии.

Дни заботы о себе — возможность взять выходной без объяснения причин.

Компании, которые внедряют эти подходы, не только привлекают лучших специалистов, но и удерживают ценные кадры, создавая сильную корпоративную культуру. И задача современного бизнеса в команде с HR-специалистами — предоставить такую возможность.

Инвестиции в сотрудников — это инвестиции в ваш бизнес, ведь, если вернуться к первому пункту этой статьи, человек — главный ресурс компании.

Доверие в коллективе, умение выстраивать диалог, формировать стремление к развитию и предоставлять для этого все возможности — тренды диктуют позитивные изменения в российской корпоративной культуре. И долго сопротивляться им не получится. Кадровый голод все еще стоит на пороге. Поэтому компаниям стоит действовать уже сейчас, чтобы оставаться востребованными и успешными в новом корпоративном ландшафте.