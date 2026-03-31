«Бетховен» выбрал icontext партнером по диджитал-маркетингу 360

По итогам проведения тендера федеральная сеть зоомагазинов «Бетховен» выбрала агентство icontext в качестве партнера по диджитал-маркетингу 360. В рамках сотрудничества icontext будет отвечать за комплексную диджитал-стратегию, направленную на рост выручки с сохранением и оптимизацией целевых показателей эффективности размещений. Об этом Sostav рассказали в icontext.

В фокусе агентства будут совместное развитие перформанс-направления, работа с аналитикой, повышение эффективности диджитал-каналов, поддержка бизнес-задач бренда в условиях роста и развития присутствия.

Выбор партнера проходил на фоне нового этапа развития «Бетховена»: компания продолжает усиливать e-commerce направление, развивает экспресс-доставку, внедряет новые клиентские сервисы, обновляет бренд-платформу и цифровые точки контакта, включая сайт и приложение.

Андрей Подгорнов, е-commerce директор «Бетховена»: Для нас при выборе нового диджитал-партнера было важно найти команду, которая не просто хорошо владеет инструментами, а глубоко понимает специфику нашей категории и умеет принимать решения на основе данных. В ходе тендера мы оценивали не только уровень экспертизы в перформанс-каналах, но и зрелость подхода: насколько партнер способен аргументировать свои действия, выстраивать устойчивую стратегию и масштабировать результат. В этом смысле icontext показали именно тот уровень, который мы искали. Команда продемонстрировала хорошее понимание зоокатегории, внимание к ее особенностям и предложила не абстрактный медиаподход, а стратегию, адаптированную под наш рынок и наши задачи. Для нас это стало одним из ключевых факторов при принятии решения о сотрудничестве.

Сотрудничество компаний стартует на фоне изменений в самой категории. Российский рынок зоотоваров в последние годы развивается в омниканальной модели: наряду с традиционной розницей растет роль e-commerce, усиливается конкуренция со стороны маркетплейсов, а для специализированных сетей все более значимыми становятся скорость доставки, качество клиентского сервиса, retention-механики и управляемая экономика привлечения. В этих условиях от партнера «Бетховена» требуется не только экспертиза в перформанс-инструментах, но и понимание того, как увязать маркетинговую активность с ассортиментом, логистикой, повторными продажами и юнит-экономикой.

Асим Гулиев, директор по развитию бизнеса icontext: В тендере мы сделали ставку на стратегическое видение и опыт работы с категорией зоотоваров, нашли применимые практики из сфер цифровых сервисов, банкинга, food- и non-food FMCG, даже недвижимости, с которыми постоянно работаем и создаем что-то новое. Конечно, мы провели тонкую работу с цифрами, каналами, предложили неравнодушную и вовлеченную команду, способную говорить с клиентом на языке бизнеса. Рад и благодарен, что мы оказались ближе всех к цели. Надеюсь на результативное долгосрочное сотрудничество.

Партнерство позволит усилить диджитал-присутствие «Бетховена», повысить эффективность маркетинговых инвестиций и поддержать дальнейший рост бизнеса в омниканальной модели.