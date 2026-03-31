Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Сейлз-хаус «ЭКРАН»
Voskhod Agency

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
31.03.2026 в 18:45

«Бетховен» выбрал icontext партнером по диджитал-маркетингу 360

Агентство будет отвечать за комплексную диджитал-стратегию бренда

По итогам проведения тендера федеральная сеть зоомагазинов «Бетховен» выбрала агентство icontext в качестве партнера по диджитал-маркетингу 360. В рамках сотрудничества icontext будет отвечать за комплексную диджитал-стратегию, направленную на рост выручки с сохранением и оптимизацией целевых показателей эффективности размещений. Об этом Sostav рассказали в icontext.

В фокусе агентства будут совместное развитие перформанс-направления, работа с аналитикой, повышение эффективности диджитал-каналов, поддержка бизнес-задач бренда в условиях роста и развития присутствия.

Выбор партнера проходил на фоне нового этапа развития «Бетховена»: компания продолжает усиливать e-commerce направление, развивает экспресс-доставку, внедряет новые клиентские сервисы, обновляет бренд-платформу и цифровые точки контакта, включая сайт и приложение.

Андрей Подгорнов, е-commerce директор «Бетховена»:

Для нас при выборе нового диджитал-партнера было важно найти команду, которая не просто хорошо владеет инструментами, а глубоко понимает специфику нашей категории и умеет принимать решения на основе данных. В ходе тендера мы оценивали не только уровень экспертизы в перформанс-каналах, но и зрелость подхода: насколько партнер способен аргументировать свои действия, выстраивать устойчивую стратегию и масштабировать результат.

В этом смысле icontext показали именно тот уровень, который мы искали. Команда продемонстрировала хорошее понимание зоокатегории, внимание к ее особенностям и предложила не абстрактный медиаподход, а стратегию, адаптированную под наш рынок и наши задачи. Для нас это стало одним из ключевых факторов при принятии решения о сотрудничестве.

Сотрудничество компаний стартует на фоне изменений в самой категории. Российский рынок зоотоваров в последние годы развивается в омниканальной модели: наряду с традиционной розницей растет роль e-commerce, усиливается конкуренция со стороны маркетплейсов, а для специализированных сетей все более значимыми становятся скорость доставки, качество клиентского сервиса, retention-механики и управляемая экономика привлечения. В этих условиях от партнера «Бетховена» требуется не только экспертиза в перформанс-инструментах, но и понимание того, как увязать маркетинговую активность с ассортиментом, логистикой, повторными продажами и юнит-экономикой.

Асим Гулиев, директор по развитию бизнеса icontext:

В тендере мы сделали ставку на стратегическое видение и опыт работы с категорией зоотоваров, нашли применимые практики из сфер цифровых сервисов, банкинга, food- и non-food FMCG, даже недвижимости, с которыми постоянно работаем и создаем что-то новое. Конечно, мы провели тонкую работу с цифрами, каналами, предложили неравнодушную и вовлеченную команду, способную говорить с клиентом на языке бизнеса. Рад и благодарен, что мы оказались ближе всех к цели. Надеюсь на результативное долгосрочное сотрудничество.

Партнерство позволит усилить диджитал-присутствие «Бетховена», повысить эффективность маркетинговых инвестиций и поддержать дальнейший рост бизнеса в омниканальной модели.

iContext Бетховен Тендер
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.