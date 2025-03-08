Белорусский застройщик выпустил интерьерный парфюм с ароматом бетона

Застройщик жилой и коммерческой недвижимости в Республике Беларусь «А-100 Девелопмент» и завод «СБК» в честь 8 Марта выпустили интерьерный парфюм с ароматом бетона.

Смелый проект, получивший название Fundamental № 1, является символом синтеза индустриального характера и женской энергии, ведь на создание аромата застройщика вдохновили именно женщины, «которые строят, создают новое и меняют мир».

В «А-100 Девелопмент» отмечают, что железобетон формирует пространство, а женщины наполняют его деталями, стилем и смыслом. Fundamental № 1 включает в себя нотки свежего озона, можжевельника и бергамота, которые сменяются глубокими нотами пачули, табачного листа, кедра и кожи.

Лимитированную линейку выпустили накануне 8 Марта, парфюм станет подарком для партнеров ГК из Беларуси, России и других стран.