В Великобритании отменят обязательные сборы в пользу телекомпании BBC

Министр культуры Великобритании Надин Доррис сообщила в своём Twitter-аккаунте об отмене лицензионного сбора в пользу телекомпании BBC, который британцы платят с 1946 года.

Как рассказала Доррис порталу MailOnline, его перестанут взимать с 1 января 2028 года. Решение приняло правительство Бориса Джонсона. При этом о дальнейшем государственном финансировании компании речи пока не идёт — это «вопрос переговоров», подчеркивают власти.

Сейчас граждане Великобритании должны платить взнос в размере £159 за каждый цветной телевизор, а также устройство для стримингового сервиса BBC iPlayer. До конца 2027 года пересмотра системы финансирования не планируется, отмечает издание.

Колумнист Guardain Полли Тойнби считает, что руководство BBC должно «всеми возможными средствами бороться с этой смертельной угрозой», так как любой другой формат финансирования, например, реклама или государственные средства ставят под вопрос независимость телекомпании.

Тойнби считает, что отмена лицензионных платежей может привести к плачевным последствиям для компании. Без ежемесячных взносов BBC не сможет конкурировать со стримингами из-за сокращения штата сотрудников и объёмов производства ТВ-контента.

Сейчас в Великобритании существует ответственность за отказ платить сборы. Правительство не первый год пытается отменить наказание, но в январе 2021 года парламентарии снова отложили обсуждение этого вопроса.

Лицензионный сбор приносит BBC до 75% дохода. После 2027 года телекомпании придётся перейти на другую модель финансирования. Среди вариантов — платная подписка, частичная приватизация или прямое правительственное финансирование.