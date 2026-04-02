«Базис» стал победителем национальной премии «Золотой сайт»

Сайт компании «Базис», крупнейшего российского разработчика ПО для управления динамической ИТ-инфраструктурой, занял первое место в национальном конкурсе «Золотой сайт» в номинации «Лучший сайт, созданный на конструкторах/платформах». Проект реализован командами «Базиса» и ИТ-экосистемы «Лукоморье».

Жюри высоко оценило технологический подход проекта, который объединил скорость no-code-разработки с широкими возможностями кастомной адаптации. В основе решения лежит платформа «Акола» от экосистемы «Лукоморье», которая позволила существенно ускорить создание и запуск страниц и целых разделов за счет использования бескодовых компонентов.

При этом платформа сохранила гибкость в разработке пользовательских интерфейсов и упростила дальнейшее развитие сайта. С опорой на ее возможности команда «Базиса» реализовала сложные внутренние сервисы и механизмы защиты информации, что повысило устойчивость ресурса к нагрузкам и позволило отказаться от избыточно сложной разработки в пользу более эффективной и современной модели создания цифрового продукта.

Обновленный сайт basis.ru стал единой цифровой витриной экосистемы «Базис» для аудиторий B2B, B2G и B2C. Специалисты переработали структуру ресурса, упростили навигацию и сделали каталог продуктов более понятным. В результате пользователям стало проще находить нужные решения, изучать спецификации и запрашивать коммерческие предложения. Интерфейс выполнен в современном адаптивном дизайне с акцентом на технологическую экспертизу вендора.

«Золотой сайт» — ключевой и старейший конкурс интернет-проектов в Рунете. Проводится с 1997 года.

