Продакшн-студия Bazelevs ответила на обвинения в плагиате постера к фильму «Ёлки 8»

Авторы фильма «Ёлки 8» прокомментировали обвинения в плагиате плаката — 7 января норвежский фотограф Стиг Ховард Дирдал на своей странице на Facebook опубликовал пост, в котором сравнил свою рождественскую открытку 2015 года с афишей к премьере российского фильма о предновогодних приключениях героев Ивана Урганта, Сергея Светлакова и других селебрити.

На изображениях представлена группа людей в зелёных костюмах и праздничных атрибутах, которая выстроилась в фигуру новогодней ёлки. Автор оригинальной версии поделился по этому поводу «смешанными эмоциями»: он был огорчён заимствованием, но объяснил это «очередным подтверждением ценности работы».

На схожесть визуала обратил внимание в своём новом обзоре блогер BadComedian (и норвежские СМИ).

13 января команда продакшн-компании Bazelevs на своей странице на Facebook прокомментировала ситуацию — креаторы признали схожесть работ и объяснили этот факт вдохновением концепцией, которая «давно ушла в народ и превратилась во флешмоб» (и для демонстрации этого собрали подборку аналогичного креатива от других брендов).

Представители студии отметили, что они не установили автора идеи, поэтому ранее считали, что юридически не нарушали закона. Кроме того, креаторы принесли свои публичные извинения норвежскому фотографу за инцидент и пригласили принять участие в новых проектах.

В начале декабря 2021 года стало известно, что кинотеатры отказываются от проката «Ёлок-8» из-за конкуренции с онлайн-площадками.