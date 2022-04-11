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18+
11.04.2022 в 17:30

Baskin-Robbins провёл ребрендинг

Производитель культового мороженого впервые за 20 лет обновил свой фирменный стиль

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Американская сеть магазинов мороженого и специализированных кондитерских Baskin-Robbins объявила о своём ребрендинге — дизайн от студии 22squared и агентства ChangeUp подчёркивает трансформации бренда с 76-летней историей. В рамках обновлённого позиционирования компания призывает пользователей отмечать десертом каждые моменты жизни («Baskin-Robbins: seize the yay!»).

Дизайнеры ChangeUp разработали новую версию логотипа — в нём можно отметить появление нового фирменного цвета, яркую эмблему и выделение цифры 31, которая отсылает к классическому слогану бренда «31 вкус» (имелось в виду, что потребители могут пробовать новый вкус лакомства каждый день месяца).

Было / Стало

Как отметил Джерид Грандинетти, вице-президент по маркетингу в Baskin-Robbins, новый дизайн был вдохновлён радостью, которую мороженое дарит каждому моменту жизни.

В честь своего ребрендинга компания запустила масштабную рекламную кампанию — например, в проморолике креаторы показали, как даже самую маленькую победу приятнее отметить десертом Baskin-Robbins.

Кроме того, компания выпустит три новых вкуса — среди них есть версия мятного мороженого для вегетарианцев. А также запустит в продажу брендированные велосипеды и скейтборды — их можно будет приобрести с 18 апреля.

Представители Baskin-Robbins считают, что обновлённый фирменный стиль привлечёт новую целевую аудиторию, а вдохновляющий промоманифест поможет обратить внимание зумеров.

Baskin Robbins
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