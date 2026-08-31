Банки выступили против обязательных СМС перед массовыми звонками

Национальный совет участников финансового рынка (НСФР) не поддержал предложение Минцифры обязать организации отправлять клиентам СМС перед массовыми звонками, совершаемыми на основании договора. Речь, в частности, идет о вызовах по поводу просрочки по кредиту или изменения комиссий. Об этом сообщает РБК.

В заключении на новую версию правил оказания услуг телефонной связи НСФР отметил, что законодательство не предусматривает необходимости устанавливать такой порядок для звонков кредитных организаций. Совет предложил исключить соответствующее требование из проекта, поскольку для отправки сообщений банкам придется заключать отдельные договоры с операторами связи.

Глава НСФР Андрей Емелин указал, что платные СМС приведут к дополнительным расходам банков, которые в конечном счете могут быть переложены на клиентов. По оценке представителя «Инго Банка», затраты крупной финансовой организации на такие уведомления могут составить 15−30 млн руб. в месяц.

В Минцифры сообщили, что получили заключение НСФР и рассмотрят его в установленном порядке. В министерстве считают необходимым установить единые требования к уведомлениям о массовых звонках, чтобы абонент понимал, на каком основании ему звонит банк или другая организация.

Зампредправления «Совкомбанка» Альберт Борис отметил, что компаниям важно сохранить возможность напрямую контактировать с клиентом в целях его защиты — предупреждать о мошеннических действиях, предотвращать выход на просрочку и так далее.

«Для предварительных уведомлений о таких звонках в целях поддержания привычных каналов коммуникации с клиентами возможно использовать широкий спектр способов, включая СМС, push-уведомления, сообщения на электронную почту, мессенджер «Макс» и иные каналы», — сказал Борис.



Участники рынка также выступают за сокращение объема информации в уведомлениях и за то, чтобы жалобы абонентов на звонки не приводили к автоматическим санкциям без проверки их обоснованности.