Банки рекордно потратились на рекламу в 2021 году

По итогам первого полугодия 2021 года системно значимые кредитные организации значительно увеличили траты на рекламу. Так, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, у «Райффайзенбанка» такие расходы выросли вдвое, до 1,6 млрд руб., у «Совкомбанка» — на 89%, до 1,7 млрд руб., а у ГПБ — на 72%, до 1,9 млрд руб., пишут «Известия» со ссылкой на финансовые отчеты кредитных организаций.

У восьми из двенадцати системно значимых банков в первом полугодии 2021 года выросли расходы на привлечение клиентов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Также нарастил расходы Сбербанк — с 1,5 млрд до 2,2 млрд руб., банк «Открытие» — с 1 млрд до 1,5 млрд, а РСХБ — с 0,2 млрд до 0,6 млрд. Несколько меньше соответствующий бюджет расширили в «Альфа-банке» — с 1,7 млрд до 1,9 млрд и в «Росбанке» — с 290 млн до 300 млн руб.

У семи банков расходы на рекламу в 2021 году оказались даже выше, чем за соответствующий период допандемийного 2019 года. Однако у трех системно значимых кредитных организаций расходы на продвижение сократились: ВТБ потратил на 200 млн руб. меньше, при этом значительно превысив траты всех других компаний, — 4,8 млрд руб. «Юникредит» и МКБ также убавили бюджет на продвижение.

Эксперты отмечают, что банки повышают маркетинговые расходы с целью сохранить темпы роста операций и прибыли, что проблематично в условиях сокращения реальных располагаемых доходов населения. При этом главная проблема продвижения финуслуг для клиентов — указание наиболее выгодных и привлекательных сторон продукта и умалчивание о подводных камнях.

В пресс-службе ФАС также подчеркнули, что реклама — один из способов создания кредитными организациями условий для злоупотребления доверием потребителей за счет их неопытности или низкого уровня финграмотности. А самое частое нарушение — отсутствие указания всех условий, определяющих стоимость продукта для потребителя. В 2020 году служба выявила 925 подобных злоупотреблений, они составили 18,77% от всех нарушений в рекламе, в 2019 году было зафиксировано 1560 случаев, и доля достигла 22,1%.

По данным Initiative, крупнейшими рекламодателями на ТВ остаются банки. В финансовом секторе лидером по динамике прироста стал «Совкомбанк» (175%), ВТБ (47%) и «Альфа-банк» (33%). Для сравнения, по данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), в первом квартале 2021 года в целом телевидение нарастило бюджеты на 5% относительно докризисного первого квартала 2020 года.