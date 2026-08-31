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31.08.2026 в 08:35

Банки и МФО с 1 сентября начнут отчитываться приставам о взыскании просроченных долгов

Ранее такую отчетность представляли только профессиональные коллекторские организации

С 1 сентября 2026 года банки и микрофинансовые организации (МФО) будут обязаны отчитываться перед Федеральной службой судебных приставов (ФССП) о деятельности по возврату просроченной задолженности. Соответствующий федеральный закон опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

Отчетность кредитные и микрофинансовые организации должны будут направлять в электронной форме через единую систему межведомственного электронного взаимодействия при наличии технической возможности. Также предусмотрена подача документов на бумажном носителе.

Порядок, форму, сроки и периодичность предоставления сведений определит ФССП по согласованию с Банком России.

До вступления новых требований в силу обязанность отчитываться о деятельности по возврату просроченной задолженности распространялась только на профессиональные коллекторские организации.

Банки Долги
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