Банк «ВТБ» переходит на отечественное оборудование

Банк «ВТБ» приобрел уже свыше 50 тыс. ноутбуков, планшетных компьютеров, стационарных телефонов и смартфонов отечественных производителей Yadro, «Рикор» и «Аквариус». В этом году ожидается поставка еще части устройств, сообщают «Ведомости» со ссылкой на старшего вице-президента, заместителя руководителя технического блока ВТБ Сергея Безбогова.

У Yadro банк приобрел 5,5 тыс. планшетных компьютеров, еще 13 тыс. планшетов поступит в 2025 году. Также ВТБ купил порядка 6 тыс. ноутбуков у «Рикор» и договорился с ним о поставке еще 10 тыс. устройств до конца года. «Аквариус» поставил банку порядка 12 тыс. планшетных компьютеров.

По словам Безбогова, с 2023 года ВТБ закупает исключительно российскую офисную технику. По мере устаревания и вывода из эксплуатации зарубежная техника заменяется отечественной. Сейчас доля российских ноутбуков и планшетов превысила 30% в общем массиве используемых в банке подобных девайсов, доля отечественных телефонов, модемов и модулей связи — 20%.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков приблизительно оценивает стоимость закупленной техники в 3 млрд руб. С ним соглашается и гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

ВТБ не единственный банк, пользующийся отечественной техникой. Так, «Сбер» тестирует в своих отделениях около 50 тыс. ноутбуков и планшетов под собственным брендом.