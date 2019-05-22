Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карты рекламного рынка

@ получить печатную версию карт
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
Digital
агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
+1
Проект
Топсостав
+3
Поста
Форум
+8
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
22.05.2019 в 09:25

Банк ВТБ готов потратить на рекламу в прессе и интернете почти 18 млн рублей

Предмет закупки – текстовые материалы от анонсов до статей

1
Depositphotos

На портале государственных закупок появился тендер банка ВТБ на оказание рекламно-информационных услуг в средствах массовой информации и интернете.

Начальная цена тендера 17,7 млн рублей, заявки на конкурс можно подавать с 21 по 31 мая, окончательные итоги тендера будут подведены 28 июня. Участниками могут стать представители малого и среднего предпринимательства.

В специальном приложении перечислены газеты, журналы и сайты, где победитель тендера должен будет разместить рекламные материалы. Среди них: «Ведомости», «Известия», «Коммерсант», РБК, «Российская газета», «Банковское обозрение», «Бизнес-журнал», порталы: banki.ru, bankir.ru, rzd-partner.ru, TAdviser.ru и прочие.

ВТБ
Обсудить с другими читателями:
Тендеры
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.