В России с 1 сентября вводят период охлаждения по потребительским кредитам

Банк России напомнил о введении с 1 сентября 2025 года периода охлаждения по потребительским кредитам и займам. Сообщение опубликовано на официальном сайте регулятора.

С этой даты кредиты и займы от 50 тыс. до 200 тыс. руб. будут доступны для использования только через четыре часа после подписания договора. Для сумм свыше 200 тыс. руб. период ожидания составит 48 часов.

В течение периода охлаждения заемщик вправе отказаться от полученных средств без каких-либо последствий. По словам ЦБ, такие меры призваны защитить граждан от оформления кредитов под давлением мошенников.

При этом правила не распространяются на кредиты до 50 тыс. руб., а также ипотечные, образовательные и автокредиты, когда средства перечисляются юридическому лицу.

Быстрое приобретение товаров и услуг в кредит будет возможно лишь при личном визите в магазин. Исключения также предусмотрены для случаев с созаемщиками, поручителями или доверенными лицами заемщика.

Регулятор уточнил, что период охлаждения применяется и при увеличении суммы кредита по действующему договору или повышении лимита по кредитной карте. Продолжительность ожидания определяется суммой предыдущего кредита и размером увеличения.

Например, если лимит по кредитной карте составляет 180 тыс. руб., а клиент увеличивает его на 30 тыс., то период охлаждения составит 48 часов. В ЦБ подчеркнули, что рефинансирование ранее выданных кредитов без увеличения суммы долга производится без задержек.

Напомним, законопроект о периоде охлаждения для потребительских кредитов был принят Госдумой в феврале.