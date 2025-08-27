Байконур, МКС и прыжок через разведенный мост: «Триколор» снял клип на песню BEARWOLF

22 августа, в День Государственного флага, российский оператор спутникового ТВ « Триколор » презентовал клип на песню BEARWOLF «Ты непобедим». Проект, созданный при поддержке ПФКИ и Роскосмоса, был снят в нескольких российских локациях, включая космодром Байконур и МКС.

Одним из ключевых моментов съемок стал прыжок Юрия Смекалова, российского артиста балета, через разведенный Биржевой мост в Петербурге. Также в клипе использованы кадры с МКС и Байконура и снимки из самой большой дозвуковой аэродинамической трубы в Европе — Т-101 Центрального аэрогидродинамического института. Проект был спродюсирован Фёдором Каном, руководителем петербургской кинокомпании STORM Production, режиссером-постановщиком сюжетного клипа выступил Иван Оганесов.

Сюжет клипа включает две параллельные истории: космонавты восстанавливают МКС после повреждений, а на Земле Юрий Смекалов преодолевает физическую травму и готовится вернуться на сцену.

Дмитрий Набиджанов, креативный директор «Триколор»: Мы постарались художественно осмыслить две культовые темы для нашей страны — космонавтику и балет. А также отразить связь национальных и личных побед, которые рождаются в преодолении трудностей. В итоге получилась масштабная, красивая и музыкальная метафора испытания и успеха.

Валерия BEARWOLF, исполнительница песни «Ты непобедим»: На протяжении всего проекта меня окружали творцы огромного масштаба, которые придумали и создали эту космическую историю, и я очень благодарна им за этот опыт.

Юрий Смекалов, артист балета, хореограф, руководитель «МЭД объединения»: Образ героя, который необходимо было создать для клипа, отчасти является отображением всех моих внутренних стремлений и испытаний, через которые я когда-то проходил сам. Кроме того, в мои 45 лет, когда в большей степени я уже занимаюсь постановочным процессом, было непросто решиться, понимая, что должен своим телом и духом выдерживать 12-часовые смены съемок и трюк на разведенном Биржевом мосте. Для меня это стало настоящим рубежом.