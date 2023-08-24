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24.08.2023 в 06:10

«Авторадио» и «Дорожное радио» лидировали по охвату в России

«Европа Плюс» опустилась на третье место

«Авторадио» и «Дорожное радио» лидировали по показателю суточного охвата. Они показали почти одинаковый уровень в 13%, обогнав «Европу Плюс», которая опустилась на третью позицию. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование Radio Index от Mediascope.

В первой половине года средний охват за сутки у «Авторадио» составил 8,313 млн чел., у «Дорожного радио» — 8,308 млн чел. При этом у «Дорожного радио» за полгода охват вырос на 9%, у «Авторадио» — на 5%. Эксперты отмечают, что «Дорожное радио» стало уделять больше времени развлекательным программам и активно привлекать столичную аудиторию.

Источник издания на медиарынке отмечает, что «Дорожное радио» и «Авторадио» достаточно похожи по жанровой классификации: их аудитория — люди с личным транспортом.

Замыкает топ-3 теперь «Европа Плюс», которая ещё в начале 2022 года была лидером рынка. В первом полугодии аудитория радиостанции составила 8,138 млн чел. (12,8% населения). На четвертом месте «Русское радио» с 7,295 млн чел. (11,4%), на пятом — «Ретро FM» с 6,78 млн чел. (10,6%).

Согласно данным Mediacom.Expert, 73% россиян слушают радио время от времени, 19% делают это ненамеренно (например, в такси) и 8% респондентов не слушают радио вовсе. Чаще всего радио включают за рулём — такой вариант ответа выбрали 60% опрошенных, 44% слушают его в транспорте, 42% — фоном дома, 30% — на даче, и 29% — во время отдыха.

Напомним, за 2022 год продажи рекламы на радио выросли. По оценке OMD OM Group, рынок в целом увеличился на 5% к 2021 году, на 30% — к 2020 году, но пока не достиг уровня 2019 года. На сегменте отразился уход из РФ только крупных автопроизводителей — эта категория была ранее одним из лидеров по инвестициям в радио, уточнили в компании. В NMi Group отметили появление на радио новых небольших рекламодателей из категории «красота и здоровье».

Европа Плюс Авторадио Дорожное радио
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