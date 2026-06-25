«Автодом» подал иск к структурам BMW на 25 млрд рублей

Российский дилер премиальных автомобилей «Автодом» подал иск к структурам немецкого производителя машин BMW — BMW Aktiengesellschaft, BMW Osterreich Holding GMBH, BMW Fahrzeugtechnik GmbH, «БМВ Русланд Трейдинг» и «БМВ Банк». Сумма исковых требований достигает 25 млрд руб. Информация размещена в картотеке арбитражных дел.

Иск был подан 22 июня в Арбитражный суд Москвы. Подробности заявления в карточке не указаны.

«Автодом» был создан в 1992 году, является официальным дилером BMW в Москве и Санкт-Петербурге, пишет «Коммерсантъ». В 2023 году «Автодом» купил российские активы Mercedes-Benz, в том числе автомобильный завод в Солнечногорске.