Авто в смартфоне: как и зачем бренды создают 3D-шоурумы

Тренд на разработку 3D-шоурумов наметился среди автопроизводителей еще до начала пандемии, а во время локдауна эта тенденция многократно усилилась. Онлайн-шоурумы помогают брендам увеличить продажи, демонстрируют функционал и возможности новых моделей. Илья Шумий, тимлид Outside Digital, рассказал Sostav, что такое 3D-шоурумы, как с ними работать и что они могут предложить пользователям.

3D в цифровом маркетинге

Сегодня 3D-моделирование активно применяется в мобильных и веб-приложениях, VR, наружной рекламе, SMM, при наполнении сайтов, создании видеороликов и креативов. С помощью этих технологий бренды могут полноценно развивать направление рич-контента. Здесь можно вспомнить рекламный ролик с презентацией KIA Stinger, где визуализируется техническая составляющая автомобиля.

В последние годы бренды начали использовать 3D-шоурумы для демонстрации ассортимента. Но их используют и в других сферах. Например, Adidas запустил рекламную кампанию, где презентовал лимитированные куртки. Онлайн-шоурумы часто встречаются в строительстве — в проектах жилищных комплексов. Людям сразу показывают планировки квартир и ближайшую инфраструктуру. Можно ходить по улицам вокруг недостроенного объекта, прямо как в Google Maps. Такие же технологии используют при строительстве яхт: клиенту показывают объемную модель, и он может сконфигурировать ее под себя.

Мы, в Outside Digital, уже не первый год разрабатываем 3D-шоурумы для своих клиентов. Например, 3D-шоурум Volkswagen Taos, который дает возможность рассмотреть автомобиль со всех сторон, экстерьер и интерьер. Пользователь может совершать различные действия: открыть багажник или двери, включить фары, поменять цвет кузова или диски.

Для создания шоурумов используется язык Three.js, на котором задается крутящаяся сцена и остальные элементы окружения. Активно применяются игровые движки WebGL. Для разработки самих 3D-моделей существует много различных программ: 3ds MAX, Houdini и другие.

Как это работает? Для начала нужно отрисовать модель в условном 3ds MAX. После чего создается аниматика модели: открытие дверей, включение фар и т. д. В 3GS разрабатывается сцена, куда добавляется модель и применяются остальные настройки.

На что обращать внимание

Бывает, что при создании шоурума падает FPS, из-за чего страдает быстродействие. Разработчики пытаются добавить в Three.js картинку с высоким разрешением, а она грузится два часа. Это можно решить с помощью инструментов, которые оптимизируют текстуры и сжимают модель без особой потери качества. Так она будет весить условные 12 Мб вместо 2 Гб.

Важно проверять быстродействие на всех устройствах, потому что 4G ловит не везде, а последний айфон есть не у всех. Мы с таким тоже сталкивались. Проверяли все на мощных компьютерах — отлично работает. А вот на стареньком андроиде для шоурума банально не хватает оперативной памяти, падает FPS, и все начинает выглядеть, как GTA Vice City, хотя на дворе 2021 год.

У Audi есть глобальный 3D-шоурум — очень детализированный, инновационный, с лучшими автомобилями бренда. Но даже у нас с хорошим интернетом и компьютерами шоурум не грузится. У Lamborghini наоборот: сайт грузится быстро, но автомобиль на картинке уж слишком игрушечный, им стоило создать более реалистичную модель.

Избежать проблем с быстродействием можно, если добавить меньше функций, но сделать более реалистичные фотографии. Максимум ракурсов и деталей!

Иногда возникают сложности в процессе объяснения цели создания шоурума. Продуктологи так и норовят запихнуть в него все особенности автомобиля, какие только можно. Приходится долго объяснять, что 3D-шоурум — это не прямой инструмент ознакомления с моделью, цели у него более имиджевые — заинтересовать потенциального клиента и дать ему развлечься. А дальше задача бренда — привести человека в настоящий шоурум и уже там показать абсолютно все, на что способен автомобиль.

Коммуникация с аудиторией

Случается так, что пользователи заходят в шоурум, довольно долго там находятся, но дальше никуда не идут. Поэтому их нужно догонять рекламой.

3D-шоурумы должны работать как один из каналов коммуникации с клиентом. Многие делают красивую статичную картинку и на этом останавливаются. Возьмем Porsche: бренд создал качественную трехмерную модель, она крутится, как надо; но что делать с ней дальше — непонятно, потому что нет форм или переходов.

В этом плане стоит брать пример с KIA. Бренд создает модель и сильно ее геймифицирует: открываются окна, включаются дворники. Это неплохой инструмент для коммуникации с потенциальными клиентами.

Изначально пользователи заходят просто посмотреть, поиграть и покрутить модель, а также удивиться разными фишкам: «Включаются дворники, вау, а еще и капот можно открыть!». Человек закрывает вкладку, а потом его догоняет реклама и предлагает посмотреть что-нибудь еще.

Что ждет 3D в будущем

Автомобильные бренды уже начали задумываться о тест-драйвах онлайн. У пользователя будет отображаться частично 3D, а частично — видео. По клику на мультимедиа появляется специалист, который расскажет обо всех особенностях режима и возможностях автомобиля.

Это нужно для того, чтобы клиент смог получить максимум информации о модели, не выходя из дома. Например, Outside Digital разрабатывает полноценный 3D-конфигуратор, в котором пользователь может «собрать» авто самостоятельно и рассмотреть его во всех подробностях.

3D-моделирование развивается быстрее, чем браузеры и сам интернет. Специалисты еще не научились до конца оптимизировать сложные трехмерные объекты, отображающиеся на веб-страницах и совместимые с видео. Но уже можно делать все качественно и фотореалистично.

Например, можно создать 3D-объект на основе обычной фотографии. Наша команда уже таким занималась. Мы приехали в закрытый ангар и отсняли его по кругу. Фотографировали детально: измеряли расстояния, чтобы соблюсти все пропорции и текстуры материалов интерьера.

Саму трехмерную модель можно создать примерно за две недели, и стоит это совсем не десятки миллионов рублей. А вот на детали уходит много времени: необходимо изучить материалы, а потом правильно добавить их ко всем объектам. К примеру, в автомобилях приходится создавать обшивку сидений, смотреть, как визуализируется отражение элементов в салоне и еще много чего.

Многие думают, что 3D — это что-то космическое, сложное и дорогое. Но это далеко не так: сегодня эти технологии стали проще, доступнее, быстрее и дешевле.