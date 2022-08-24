Австралийская Ansell продаст российский бизнес

Австралийский производитель средств индивидуальной защиты Ansell решил продать российский бизнес. На активы уже претендуют несколько компаний, сообщет «Интерфакс» со ссылкой на интервью главного исполнительного директора компании Нила Сэлмона The Wall Street Journal.

Среди факторов, мешающих развивать бизнес в стране он отметил рост расходов, необходимость соблюдения антироссийских санкций, а также репутационные риски. Сэлмон уточнил, что Ansell предпочла бы именно продать бизнес в России. Таким образом, сотрудники сохранят рабочие места, а интересы клиентов и акционеров не будут затронуты.

По его словам, компания уже получила ряд обращений от покупателей, заинтересованных в российском активе. Согласно финансовому отчёту компании, потери от приостановки деятельности в России составили $17 млн.

Ansell работает в двух основных сегментах бизнеса — промышленном и медицинском, продукция компании, по собственным данным, занимает более 15% мирового рынка индивидуальных средств защиты. В июне 2021 года Ansell запустила завод по производству перчаток для профессиональной защиты в Тульской области.