13.11.2025 в 10:00

«Авито» запустил подкаст о практических вопросах бизнеса

Ведущим проекта стал Артём Кумпель

«Авито» представил подкаст «Решено», посвященный вопросам предпринимательства. Проект направлен на обмен опытом и практическими рекомендациями для владельцев бизнеса и тех, кто планирует его открыть. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе платформы.

Ведущим подкаста стал старший управляющий директор «Авито» Артём Кумпель, курирующий направления «Авито Услуги», «Авито Работа» и «Авито Реклама». Формат проекта построен по принципу «вопрос — ответ»: темы для обсуждения поступают от самих предпринимателей, а экспертные комментарии дополняются практическими кейсами.

В выпусках рассматриваются темы выбора ниши, управления финансами, найма сотрудников, масштабирования бизнеса с помощью рекламных инструментов, оптимизации расходов и личной эффективности. Отдельное внимание уделяется вопросам карьеры и управлению командами на примерах из сферы услуг и рекламы.

По словам Артёма Кумпеля, компания стремится помочь предпринимателям принимать более обоснованные решения и развивать свой бизнес, предлагая не только технологические инструменты, но и экспертные знания.

Артём Кумпель, старший управляющий директор «Авито»:

Для многих предпринимателей «Авито» уже стал одной из основных площадок для старта бизнеса — у нас аудитория в 72 млн человек. Но мы хотим помогать не только технологически. В подкасте предприниматели услышат живые истории и инсайты от топовых экспертов, получат ответы на сложные вопросы из первых рук. Наша цель — чтобы каждый, кто начинает или развивает свое дело, принимал более взвешенные решения.

Первым гостем подкаста стал основатель компании «Нескучные финансы» Александр Афанасьев, рассказавший о роли финансовой грамотности в развитии бизнеса. Следующие выпуски выйдут 20 ноября, 4 и 18 декабря, их гостями станут Ярослав Андреев (WildJam), Артём Агабеков («Фабрика окон») и Игорь Стоянов («Персона»).

