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09.11.2022 в 15:15

«Авито» добавил корзину для покупок

Сервис стал первым классифайдом с такой функцией

«Авито» запустил опцию корзины — это позволит единовременно заказывать и оплачивать покупки от разных частных продавцов. Товары будут автоматически объединены в одну посылку — пользователь будет оплачивать доставку один раз. Например, если клиент сделает заказы у продавцов из разных городов, каждая упаковка поедет своим маршрутом, однако доплачивать за каждый ему не придётся, рассказали Sostav в пресс-службе «Авито».

Иван Гуз, заместитель генерального директора «Авито»:

В отличие от стандартных площадок e-commerce, у нас действуют специально приспособленные для частных лиц интеграции со службами доставки и особенные процессы: например, безопасная сделка с заморозкой оплаты, проверка целостности и комплектности товара и другие. Чтобы реализовать функцию корзины, команда «Авито» с нуля создала новые логистические сценарии и финансовые интеграции. <…> В будущем появится возможность заказывать одновременно у частных и бизнес-продавцов.

Кроме того, покупатель сможет выбрать способ доставки для каждой части заказа: один и тот же пункт выдачи либо разные, одна служба или несколько. Опцию заказа через корзину поддерживают все логистические партнёры сервиса, однако объединение товаров в одну посылку на старте будет доступно для заказов через Boxberry, EXMAIL и DPD. Позже планируется подключение «Почты России», «СберЛогистики» и СДЭК).

Корзина синхронизируется на всех устройствах пользователя. Статусы заказов от разных продавцов не зависят друг от друга — пользователь сможет отменить один заказ, но остальные будут доставлены, уточнили в компании.

В этом году сервис также добавит магазины-юрлица к списку тех, чьи товары можно купить через корзину. Также рассматривается возможность добавить к этому перечню продавцов с подключённой собственной доставкой.

Мария Полищук
Avito
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