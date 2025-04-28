«Авито Недвижимость» и «Москва глазами инженера» запустили проект о типовом жилье столицы

«Авито Недвижимость» и просветительская компания «Москва глазами инженера» совместно с креативным агентством Okkam запустили спецпроект «Родные стены», посвященный строительству массового жилья в столице с середины 30-х годов прошлого века до настоящего времени. Подробностями команда проекта поделилась с Sostav.

Центральным элементом спецпроекта стал интерактивный лендинг, на котором собрана подробная информация о типовой застройке Москвы — от истории появления отдельных серий до шумоизоляции и возможности перепланировки.

Также в рамках спецпроекта данные о каждой серии и ее отличительных особенностях будут интегрированы в карточки домов на «Авито Недвижимости». Это увеличит объем доступной информации о жилье на онлайн-платформе.

Екатерина Макарова, директор по маркетингу «Авито Недвижимости»: Мы часто забываем, что массовое жилье — это инженерно продуманные проекты, и каждый новый этап застройки был прорывом для своего времени. Такие объекты остаются востребованными до сих пор, однако не все знают, как устроены типовые дома и какие умные решения кроются за их стенами. Проект дополнит информационную экосистему «Авито Недвижимости» деталями о серийных домах, собранными командой «Москвы глазами инженера». Это позволит покупателям лучше ориентироваться при выборе квартиры.

Айрат Багаутдинов, основатель просветительской компании «Москва глазами инженера»: Любовь идет рука об руку со знанием. Чем больше мы знаем о домах, в которых живем, тем большим смыслом и содержанием они для нас наполняются. Типовое жилье эволюционировало с течением времени и несмотря на кажущуюся схожесть каждый дом несет в себе уникальные инженерные находки. Через проект мы предлагаем москвичам взглянуть на знакомые объекты с новой стороны.