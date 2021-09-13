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18+
13.09.2021 в 18:00

Ульяна Смольская стала PR-директором «Авито»

На новой должности она будет отвечать за репутацию бренда и руководить внешними коммуникациями платформы в медиаканалах

Ульяна Смольская

Сервис «Авито» объявил о своих кадровых назначениях — руководителем по связям с общественностью компании стала Ульяна Смольская. На должности она будет отвечать за репутацию бренда и управлять внешними коммуникациями платформы в медиаканалах по бизнес-направлениям «Товары», «Услуги», «Недвижимость», «Авто» и «Работа». Об этом Sostav сообщила пресс-служба компании.

Игорь Макаров, коммерческий директор «Авито»:

Перед Ульяной стоит стратегическая задача — вместе с командой добиться, чтобы клиенты и партнеры «Авито» чувствовали во всех медиаканалах открытые, искренние и взаимные коммуникации, максимальную поддержку при запуске новых продуктов и технологических решений.

Наша цель — сделать сервис самым любимым брендом среди российского населения. Для этого мы развиваем новые форматы бизнеса и усиливаем нашу маркетинговую команду, укрепляя взаимоотношения с нашей аудиторией. Мы должны сформировать у нее уверенность, что компания меняет ее жизнь в лучшую сторону, заботясь обо всех аспектах

Ранее Ульяна Смольская занималась управлением коммуникациями в каршеринге «Делимобиль», руководила региональным взаимодействием со СМИ и федеральными спецпроектами в медиа для «МегаФона», а также на протяжении восьми лет была PR-директором в «Евросети». У нее есть опыт запуска новых онлайн-продуктов и сервисов, социальных и образовательных кампаний для населения и бизнеса.

На прежних местах работы под управлением топ-менеджера осуществлялись федеральные и региональные программы, популяризирующие E-comm, цифровые технологии и развитие экосистем.

Avito
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