Приложение сервиса объявлений «Авито» исчезло из App Store. В компании сообщили Sostav, что разбираются в причинах и ведут переговоры с Apple.

«Авито» рекомендовал пользователям не удалять с iPhone уже установленное приложение. Оно продолжает работать. Если приложение не установлено, то можно продолжать пользоваться сервисом через мобильный браузер.

«Наше приложение только что исчезло из AppStore. Мы ведем переговоры с Apple и разбираемся в причинах», — говорится в сообщении.

В прошлом году приложение «Авито» также пропало из AppStore. На следующий день оно стало вновь доступно. Тогда не уточнялось, что стало причиной временного ограничения доступа.