«Авито Авто» объявило о начале долгосрочного сотрудничества с Big Russian Boss

Big Russian Boss в партнерстве с командой « Авито Авто» будет еженедельно выпускать в своем Telegram-канале авторскую видеорубрику Braking news, где в юмористической форме будет освещать яркие события автомобильного мира, комментировать новинки автопрома и тест-драйвы. Кроме того, блогер выпустит серию видео «Гаражные выходки» в своем сообществе «ВКонтакте», где расскажет об уникальных и малоизвестных марках и моделях авто.

Анастасия Докучаева, руководитель по развитию опыта частных пользователей в «Авито Авто»: Наше сотрудничество с Big Russian Boss — естественное продолжение уже ставшего успешным взаимодействия. Его увлеченность автомобилями и уникальный подход к подаче контента, а также возможности платформы и высокий уровень экспертизы команды «Авито Авто» позволят создавать оригинальные материалы, которые точно будут интересны автолюбителям. И мы уже убедились в эффективности нашего сотрудничества: например, он был одним из ключевых участников паблик-тока, состоявшегося в рамках презентации журнала «Авито Авто» и посвященного будущему авторынка. Уверены, что новые форматы окажутся не менее интересными.

Big Russian Boss: Всегда приятно работать с людьми, которые прислушиваются к тебе, верят в тебя и твои идеи. Команда журнала «Авито Авто» также разделяет мою любовь к автомобилям, сейчас мы одна команда, работающая над одним делом. Думаю, что вместе у нас получится сделать много классного контента для наших зрителей и читателей!

Запуск сотрудничества — часть стратегии «Авито Авто» по развитию экспертного контента для своей аудитории. Партнерство должно позволить предложить пользователям новый взгляд на автомобильную индустрию, помочь им сделать выбор и покупку автомобиля осознанными и увлекательными.