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20.11.2023 в 10:25

Три российских аукционных дома создадут аналог «русских торгов» Christie's и Sotheby's

Первые торги новой структуры пройдут 3 декабря

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Три российских аукционных дома — Московский аукционный дом, Аукционный дом Клуба коллекционеров графики и Петербургский аукционный дом — объединились в Аукционный холдинг, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу новой структуры.

Организация планирует занять сегмент «русских торгов» британских аукционных домов Christie's и Sotheby's. До 2022 года аукционы активно занимались продажами русского искусства. Однако в середине марта прошлого года Sotheby’s и Christie’s отменили торги русского искусства из-за начала специальной военной операции на Украине.

Соучредителям нового Аукционного холдинга стали административный директор Научно-исследовательской независимой экспертизы имени П.М. Третьякова Александр Попов, искусствовед и коллекционер, куратор и автор каталогов выставок Клуба коллекционеров графики Сергей Подстаницкий, коллекционер и арт-дилер Мехман Чалабиев, с 1995 по 2004 год занимавший должность в инвестиционном подразделении «Лукойла», а также историк, автор Первого каталога картинной галереи Эрмитажа Фёдор Светлаков.

По данным РБК, первые торги Аукционного холдинга пройдут 3 декабря. Их организует Московский аукционный дом на собственной площадке и на платформе онлайн-торгов Bidspirit. Топ-лотом торгов станет «Корабль в море на фоне гор» Ивана Айвазовского. Работа написана в 1891 году, её подлинность подтверждается автографом художника. Эстимейт картины [ожидаемая сумма продажи] составит 55 млн руб.

Кроме того, на аукционе представят ещё одну картину Айвазовского — пейзаж маслом «Раннее утро» стоимостью 34 млн руб.

Московский аукционный дом Петербургский аукционный дом Аукционный холдинг
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