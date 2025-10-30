Аудитория «Яндекс Музыки» превысила 30,5 млн человек в месяц

Аудитория «Яндекс Музыки» за год выросла на 32% и превысила 30,5 млн подписчиков «Яндекс Плюса» в месяц. Стриминг привлекает и удерживает подписчиков благодаря системе персональных рекомендаций «Моя волна». Об этом Sostav рассказали в пресс-службе «Яндекса».

В 2025 году каждый второй трек, который слушатель добавляет в коллекцию в «Яндекс Музыке», ему открывает «Моя волна». Каждый месяц ее слушает 90% пользователей мобильных приложений сервиса.

В конце 2023 года «Яндекс Музыка» перешла на рекомендации на базе генеративных нейросетей в «Моей волне». В 2025 году стриминг внедрил новое поколение ИИ-рекомендаций — генеративную модель Argus, разработанную исследователями «Яндекса». Благодаря обновлению слушатели «Моей волны» стали добавлять в коллекцию на 20% больше треков артистов, которых они слышат впервые.

В третьем квартале 2025 года «Яндекс Музыка» запустила нейросетевую технологию сведения треков и представила «AI-сеты Моей волны», в которых персональные рекомендации превращаются в единый DJ-сет с плавными переходами между треками.

