Аудитория «Одноклассников» выросла впервые за пять лет

Холдинг VK отчитался о росте аудитории соцсети «Одноклассники», на протяжении последних лет снижающейся или стагнирующей. Рост произошел за счет привлечения пользователей, которые смотрели на площадке видео без регистрации, сообщает «Коммерсант».

Так, по итогам третьего квартала 2024 года количество активных пользователей «Одноклассников» в месяц выросло на 1,5% год к году, до 36 млн. Это первый рост показателя соцсети за пять лет.

Для сравнения, аналогичный показатель соцсети «ВКонтакте» вырос на 4% год к году, до 88,1 млн. Аудитория «Дзена» охарактеризована как «стабильная»: количество активных пользователей в день — 29 млн. Год назад показатель составлял 31 млн.

В холдинге связывают рост аудитории «Одноклассников» с интеграцией с «VK Видео», появлением новых форматов контента и новых функций. Это позволило вовлечь аудиторию, которая редко заходила в соцсеть, а также увеличить число авторизованных пользователей, которые ранее потребляли видеоконтент анонимно.

Эксперты отмечают, что соцсеть остается привычной и комфортной средой для россиян старше 55 лет. Ставка на видеоконтент важна в условиях ухудшения работы YouTube. При этом полуторапроцентный рост вполне можно списать на статистическую погрешность, указали они.