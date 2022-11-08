Центр коммуникаций «Росатома» выделит 123,9 млн рублей на популяризацию атомной отрасли

Дочерняя структура «Росатома» АО «Атомкомплект» объявило тендер на оказание услуг по подготовке и размещению информационных, просветительских материалов, направленных на популяризацию атомной отрасли среди населения России, для частного учреждения «Центр коммуникаций» (по данным «Спарк», принадлежит «Росатому»). Максимальная сумма договора составила 123,9 млн руб. Информация о закупке опубликована на ЭТП «Росатома».

Согласно техническому заданию, победитель должен будет оказывать услуги по производству и публикации информационных материалов (ИМ) об атомной отрасли в электронных средствах массовой информации (СМИ) и на других площадках. Среди них — vedomosti.ru, rbc.ru, ria.ru, tass.ru, forbes.ru, avito.ru.

Кроме того, исполнителю нужно будет осуществлять производство и публикации ИМ об атомной отрасли в социальных медиа, а также создавать ИМ для использования во внутрикорпоративных коммуникациях.

Ещё победитель должен будет оказывать услуги по информационной поддержке комплекса мероприятий атомной отрасли, включая организацию и проведение пресс-тура для представителей СМИ, продвижению и оптимизации поисковой выдачи материалов информационной кампании об атомной отрасли в контекстно-медийной сети «Яндекс».

Сроки оказания услуг: с даты заключения договора по 20 декабря 2022 года, говорится в закупочной документации.

АО «Атомкомплект» — осуществляет функции уполномоченного органа и организатора проведения процедур закупок организаций госкорпорации «Росатом», пороговое значение начальной (максимальной) цены договора в которых превышает 100 млн руб., и центрального аппарата «Росатома», при значении начальной (максимальной) цены договора свыше 10 млн руб., указано на сайте госкорпорации.