Атаки на Wildberries и Ozon привели к распродаже связанных с маркетплейсами ЗПИФов

На фоне атак беспилотников на склады маркетплейсов Wildberries и Ozon инвесторы стали распродавать паи закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) недвижимости, связанных с указанными платформами. Об этом пишут «Ведомости».

С 18 июля, когда дроны впервые атаковали склады Wildberries, ЗПИФ складского помещения «Парус-Крас» (его делят Ozon, Wildberries и «Сберлогистика») подешевел на 10%, до 783 руб. С 22 августа, когда начались удары по складам Ozon, ЗПИФы «Парус-ОЗН» и «Парус-НиНо» снизились в цене на 14,4%, до 7,2 тыс. руб. и на 16,2%, до 630 руб. соответственно.

С момента начала атак на Ozon цена акций маркетплейса упала на 25,3%, до 2224 руб.

Эксперты называют ожидаемым снижение стоимости паев ЗПИФов, связанных с Wildberries и Ozon, на фоне ударов по складам маркетплейсов. Но не стоит трактовать реакцию рынка как прямое подтверждение потери стоимости самих активов.

Аналитики подчеркивают, что итоговый эффект на ЗПИФы от ударов по складским помещениям Wildberries и Ozon будет зависеть от масштаба повреждений, сроков восстановления объектов, страхового покрытия и способности арендатора продолжать исполнять обязательства.