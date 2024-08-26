AstraLab и E-Promo Group объявили о стратегическом партнерстве

Рекламная платформа AstraLab и агентство диджитал-маркетинга E-Promo (часть E-Promo Group ) совместно разработали технологию управления аудиторными данными OmniData. Продукт позволит обеспечить более эффективное управление медийными и performance-KPI рекламодателей в рамках единого технологического окна. Этот и другие совместные проекты для рекламодателей будут реализованы в рамках стратегического партнерства, которое стартует в сентябре 2024-го. Об этом Sostav сообщили в компаниях.

В основе OmniData лежит создание аудиторных сегментов покупателей конкретных товаров на базе данных AstraLab, которые затем передаются E-Promo для реализации performance-кампаний. «Это объединение данных для взаимодействия с целевой аудиторией через различные каналы упрощает процессы медиапланирования, оптимизации медийной и performance-рекламы, что в конечном итоге приводит к повышению эффективности рекламных кампаний», — отмечают в компаниях.

Там пояснили, что данные AstraLab получены с помощью моделей компьютерного зрения и языковых моделей, анализирующих структуру веб-страниц и взаимодействие пользователей с текстом и изображениями. Аудиторные профили сопоставляются с историей cookies в DMP компании. Помимо собственных данных для оптимизации рекламных кампаний также используется информация от сторонних data-поставщиков, включая сотовых операторов, ретейлеров и операторов фискальных данных (ОФД).

Партнеры внедряют новые рекламные форматы в performance-рекламу. Один из них — In-image, представляющий рекламные места в собственной рекламной сети AstraLab. Такой формат недоступен на других рекламных платформах, подчеркивают стороны. «Пользователи уделяют больше внимания таким форматам, и если традиционные performance-форматы часто размещаются в менее заметных частях страницы, то In-image-формат гарантированно привлекает внимание», — добавили партнеры.

Иван Парышев, СЕО AstraLab: Главная задача любого продукта — решение конкретной задачи клиента. Мы все чаще сталкиваемся с нехваткой «перформящей медийки». C E-Promo мы видим полную синергию: экспертиза и технологические возможности агентства в performance в сочетании с нашими технологиями позволяют создать актуальный продукт и решить основную проблему для топ-100/1000 рекламодателей — обеспечить медийную рекламу и продажи в рамках одного технологического окна.

Антон Черноталов, СЕО E-Promo Group: Стратегическое партнерство между нашими компаниями позволит вывести на рынок новый продукт на стыке медийных возможностей и performance-результатов. Это актуально и для клиентов группы, и для рекламодателей AstraLab. В рамках партнерства мы также объединяем усилия в рамках маркетинговых активностей, развития бизнеса и бэк-офиса, что позволит обеим компаниям повысить операционную эффективность.

AstraLab — технологическая рекламная платформа с фокусом на новые форматы рекламы и Brandformance. В основе лежит AdTech-платформа, состоящая из восьми собственных разработок и двух программ, зарегистрированных в Едином реестре отечественного ПО.



Е-Promo Group — рекламный холдинг, объединяющий несколько брендов, работающих на стыке диджитал-маркетинга, креатива, IT и технологий в рекламе: агентства E-Promo Russia и E-Promo International, компанию EMP, креативное агентство Narrators, провайдера цифровых сервисов Morizo, data science компанию Algorithmics.

По итогам 2023 года в рейтинге российских медиаагентств Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) и Sostav Е-Promo Group занимает шестую строку в составе альянса дружественных рекламных групп.