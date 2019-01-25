Asahi купила производителя пива London Pride за $330 млн

Японский холдинг Asahi Group договорился о приобретении пивного производства у компании Fuller, Smith & Turner. Компании подписали соглашение о выкупе пивного бизнеса за $330 млн, сообщает Bloomberg.

В результате сделки в распоряжение Asahi перейдет около двух десятков известных брендов пива и сидра, в том числе London Pride, Frontier и Cornish Orchards. За счёт этого бизнес японской компании в Европе значительно расширится.

Ранее компания уже добавила в свой портфель бренды, приобретенные у AB InBev и SABMiller.

В свою очередь Fuller Smith & Turner решили избавиться от пивного бизнеса и сосредоточиться на развитии сети пабов и гостиниц, так как в последнее время производство пива столкнулось с серьезными проблемами на фоне конкуренции.