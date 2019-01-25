Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карты рекламного рынка

@ получить печатную версию карт
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
Digital
агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
+2
Поста
Форум
+18
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
25.01.2019 в 13:55

Asahi купила производителя пива London Pride за $330 млн

Японская компания увеличивает свой портфель брендов для расширения бизнеса в Европе

Depositphotos

Японский холдинг Asahi Group договорился о приобретении пивного производства у компании Fuller, Smith & Turner. Компании подписали соглашение о выкупе пивного бизнеса за $330 млн, сообщает Bloomberg.

В результате сделки в распоряжение Asahi перейдет около двух десятков известных брендов пива и сидра, в том числе London Pride, Frontier и Cornish Orchards. За счёт этого бизнес японской компании в Европе значительно расширится.

Ранее компания уже добавила в свой портфель бренды, приобретенные у AB InBev и SABMiller.

В свою очередь Fuller Smith & Turner решили избавиться от пивного бизнеса и сосредоточиться на развитии сети пабов и гостиниц, так как в последнее время производство пива столкнулось с серьезными проблемами на фоне конкуренции.

Обсудить с другими читателями:
Потребрынок
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.