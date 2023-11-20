Артур Колотилов занял должность директора по продукту диджитал-агентства Out Digital

Артур Колотилов назначен на должность директора по продукту Out Digital . Последние три года он занимал пост руководителя маркетинговых коммуникаций в «Авито». Об этом Sostav сообщили в диджитал-агентстве.

На новой позиции Колотилов займётся оптимизацией существующих продуктов компании, обновлением рабочих процессов, а также исследованием перспективных направлений для бизнеса.

«Помимо технологичных нестандартных проектов, мне всегда была важна эффективность и вклад в рост бизнеса», — отметил Колотилов.

Эксперт имеет 10-летний опыт в маркетинге, креативе и дизайне. Он разрабатывал диджитал-кампании для Orbit, Adidas, Google, «Яндекса».

В «Авито» Колотилов отвечал за разработку и эффективность рекламных кампаний, поиск нестандартных способов привлечения пользователей, настройку операционной деятельности команд и координацию работы внешних исполнителей.